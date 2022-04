María Becerra no se opone a que su canción ‘Miénteme’ sea censurada en México si se cree que promueve la violencia en contra de las mujeres.

El pasado 29 de abril del 2021, María Becerra y Tini Stoessel lanzaron el tema ‘Miénteme’, sin embargo con el aumento de feminicidios en México usuarios han pedido que la canción deje de sonar en la radio por supuestamente incitar la violencia.

En entrevista con Javier Poza, María Becerra señaló que el tema de la violencia contra de las mujeres es muy delicado, por lo que no quería expresarse sobre una situación que no ha analizado.

“La verdad es que es algo muy delicado, no sé muy bien que decirte al respecto porque no lo analice tan profundamente, es un tema muy delicado”

Durante su conversación, María Becerra señaló que le parece tremendo la situación que se está viviendo en México y destacó que no solo afecta a las mujeres, sino que a todos.

“Siento que la situación en México hoy en día está tremenda, tampoco estoy tan informada pero las cosas que he visto me parece tremendo, siento que es algo super grave que está afectando a todas las mujeres, a todos”

María Becerra señaló que la intención de ella y Tini Stoessel nunca fue promover la violencia, sin embargo destacó que no puede oponerse a que algunas personas quieran cancelarla al creer que no aporta nada.

“Siento que lo que sea que haya que hacer para alivianar esa situación o lo que ellos crean que incita a la violencia y no crean que sume, no puedo oponerme a eso”

En el video María Becerra destacó que fue hecha desde el punto de vista de una mujer que es libre de elegir con quién desea estar, dándole un aspecto pícaro.

Aunque señaló que nunca fue su intención incitar a la violencia, no pueden tener el control por cómo es interpretada. Por lo que María Becerra no tiene problema si consideran que se necesita censurar por el momento delicado que se vive en México.

“Tampoco podemos tener control sobre cómo es interpretada por los demás. Si creen que no es algo que no está sumando, si creen que es algo que en este momento tan delicado es sensible, por mi”

