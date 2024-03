José Emilio, hijo de Mariana Levy de 19 años de edad, responde a advertencia de Ana Bárbara tras demanda y revela cómo era vivir con Ángel Muñoz

José Emilio ha acusado a Ángel Muñoz, pareja de la artista, de presuntamente maltratar a sus hermanos y de ser el culpable de la ruptura entre ella y su familia.

Ahora, ha reaccionado ante la posibilidad de que Ana Bárbara, a quien continúa considerando su mamá, y su pareja lo demanden.

En un giro inesperado, Ana Bárbara de 52 años de edad, se dirigió una advertencia a José Emilio, hijo de la fallecida Mariana Levy.

Instándolo a tener precaución con sus declaraciones y señalamientos hacia ella y su pareja.

La cantante señaló que, al ser mayor de edad, será considerado responsable como adulto por sus comentarios ante los medios de comunicación.

José Emilio Fernández Levy junto a Ana Bárbara (@josefernandezlevy)

José Emilio reacciona a la posible demanda de Ana Bárbara y revela cómo era vivir con Ángel Muñoz

José Emilio ha hecho comentarios en distintos medios de comunicación respecto a Ángel Muñoz.

A quien señalado de ser la persona que ha distanciado a la artista de sus hijos mayores, debido a la rigidez con la que suele tratarlos.

Ante esto, Ana Bárbara ha decidido actuar de manera legal en contra de José Emilio con la finalidad de poner un freno a toda esta situación.

En entrevista con Inés Moreno, Emilio Levy externó lo que piensa del riesgo de ser acusado ante las autoridades por quien lo cuidó de pequeño.

“Yo hasta no ver una notificación aquí en mi casa no voy a creer nada. Seguro es una técnica para que me metan miedo y que me quede callado, pero si me demandan por decir la verdad, (es que) estamos viviendo en un mundo loco. No entiendo la razón porque lo que he dicho es totalmente cierto” José Emilio

José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy (Instagram/@emiliolevyyy)

Según el abogado de la cantante, el aspirante a actor podría ser acusado por daño moral si continúa hablando sobre la artista y su pareja, Ángel Muñoz.

José Emilio dejó claro que no está mintiendo que Ángel Muñoz si trataba mal a su hermano José María “Chema”.

Aclaró que él presenció los presuntos agravios de la pareja de Ana Bárbara cada vez que iba a Los Ángeles, donde veía como le hablaba muy mal a su hermano.

Mismos que expresó que Ángel Muñoz se ponía “loco” y les ponía unos castigos tipo militar:

‘Ponte contra la pared tres horas a verla, y si volteas a ver a otro lado son 10 minutos, y si comienzas a llorar, te quedas toda la noche’” José Emilio

Ángel Muñoz y Ana Bárbara (Instagram/@aj_munoz8176)

José Emilio reiteró que habían cámaras de seguridad en la habitación de Chema quitándole privacidad

Asimismo, pormenorizó que Ángel Muñoz habría cometido las presuntas vejaciones a sus hermanos durante el tiempo que la cantante no se encontraba en casa por cuestiones de trabajo.

José Emilio aseveró que está “100 % seguro” de las imputaciones que ha realizado contra Ángel Muñoz.

Toda vez que “hay pruebas y evidencia de todo”, así como “testigos que pueden salir a corroborar” su versión.

Al ser cuestionado por la comunicadora acerca de si “tiene pruebas físicas”.

Él contestó: “Yo no, pero sé quién sí las tiene. No quiero meter ahorita a la persona en los líos”.

En esta misma oportunidad, José Emilio reveló que tiene la esperanza de que sus hermanos, ‘Chema’ y Emiliano, se pronuncien acerca de su experiencia con el novio de Ana Bárbara.

“Ellos no han salido a hablar y no han dicho nada. Yo respeto su punto y el por qué no lo han hecho, no quieren hablar mal de su mamá ni de nadie. Pero en algún momento estaría padre que José María contara y platicara sus vivencias con Ángel, para ver que si es verdad todo lo que está pasando” José Emilio

Además de sus hermanos, desea que las empleadas domésticas de la cantautora revelen la supuesta situación.

José Emilio no le teme a ninguna amenaza de parte de Ana Bárbara y su pareja Ángel Muñoz

Ana Bárbara ha procurado mantenerse al margen de las declaraciones que algunos de sus familiares han hecho.

Respecto a su carrera y específicamente a su relación con Ángel Muñoz.

A quien han señalado de ser el causante del distanciamiento entre la cantante y su familia, hecho que proceso de manera legal ante los falsos señalamientos.

Parte de la polémica se encuentra José Emilio, quien acusa y expone los maltratos por parte del novio de Ana Barbara hacia sus hermanos.

Declaraciones que han dado como resultado una supuesta demanda, por ello, José Emilio aseguro en entrevista con Gustavo Adolfo Infante de 58 años de edad.

No temerle a las múltiples amenazas y advertencias de Ana Bárbara, pues el sabe que esá diciendo la verdad ante toda esta situación.