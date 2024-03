El Pirru salta por demanda de Ana Bárbara tras denuncia de José Emilio y le lanza una contundente advertencia.

José María Fernández, mejor conocido como “El Pirru” se suma a la polémica de Ana Bárbara y los supuestos maltratos a sus hijos por parte de su actual pareja.

Quien a través de Sale el Sol ha emitido un comunicado ante las declaraciones del agravió a sus hijos y le lanza advertencia a la cantante.

Ana Barbara se casó con El Pirru en enero de 2006 y formaron una familia junto a sus hijos: Emiliano, el primogénito de la cantante.

Y Paula y José Emilio, los hijos que él procreó con Mariana Levy, quienes, cuando su mamá murió, eran unos niños de tres y un año de edad.

El Pirru y Ana Bárbara mantuvieron una relación cordial por sus hijos.

En la cual, los menores que él tuvo de sus otros matrimonios, siguieron conviviendo con la cantante, pues fueron criados por ella.

Ante la ola de supuestas agresiones que vive Ana Bárbara, aparentemente por parte de su marido, Ángel Muñoz, sobre todo los hijos de la cantante.

Finalmente, el Pirru ha reaccionado a la polémica para defender a sus niños y lo hace a través de una carta pública compartida por Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol.

Cabe destacar que Ana Bárbara mandó a intimidar a José Emilio por destapar la violencia que ejercía el esposo de ella contra sus hermanos.

El Pirru aseguró haber escuchado el audio que José Emilio dice tener en su poder y que comprobaría los malos tratos hacia sus hermanos.

Afirmó que su hijo menor se sentía acosado y vigilado por las cámaras de vigilancia que se encontraban dentro de su habitación.

E incluso llegó a ser sacado del baño por medio de intimidaciones.

El Pirru exigió que no se vuelva a mencionar a sus hijos o él se encargará de que sean ellos mismos quienes declaren lo que saben sobre la relación de Ana Bárbara y Ángel Muñoz.

Mismo que llevará un proceso legal en Estados Unidos si vulneran la integridad o imagen de sus hijos.

José Emilio, hijo de Mariana Levy y El Pirru habló a detalle de los presuntos maltratos que Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara, comete contra los hijos de la cantante.

El joven expuso ante el periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube la forma en que sus hermanos habrían sido víctimas de Ángel Muñoz.

José Emilio aseguró que el hijo que El Pirru y Ana Bárbara procrearon durante su relación mejor conocido como “Chema” fue el más perjudicado de esta situación.

Explicó que la forma de educar de Ángel Muñoz era tan militarizada.

Que tenía cámaras en la habitación de su hermano Chema e incluso era incómodo tratar de meterse a bañar.

“Yo me di cuenta como Ángel maltrataba a mis hermanos, a mí no me parecía nada, no solo a Chema, también a Emiliano, a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto, yo creo que como es el más chiquito, el que más cuidó, y más crió desde muy chiquito, yo creo que a él sí le agarró cariño, pero a Chema y a Emiliano, no”.

José Emilio