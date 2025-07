Paola Dalay rechazó la idea de casarse con José Eduardo Derbez -de 32 años de edad-, aunque compartan una hija.

“Es más gasto”, aseguró Paola Dalay -de 22 años de edad- a los miembros de la prensa presente.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92 / Instagram)

Paola Dalay y José Eduardo Derbez rechazan casarse

Durante un encuentro con la prensa, Paola Dalay rechazó la idea de casarse con José Eduardo Derbez aunque compartan una hija de un año de edad.

Pues, de acuerdo con Paola Dalay una boda implica “más gasto” y no evita que las parejas se separen o se engañen.

“Si vas a cortar o si vas a poner el cuerno, no necesitas un papel firmado, no necesitas divorciarte. Aparte es más rollo, es más gasto, entonces estamos increíblemente bien así.” Paola Dalay

En caso de llegarse a separar de José Eduardo Derbez , cada uno se iría por su lado sin tanto problema legal, pues solo comparten a su hija.

“En cualquier momento, si decidimos separarnos, cada quien por su lado. Sí, tenemos una hija, pero, pues ya, sin más” Paola Dalay

Además de su estado civil, la parea fue cuestionada sobre el primer cumpleaños de su hija y la fiesta que le organizaron.

En este sentido, José Eduardo Derbez reveló que no toda la familia pudo asistir al festejo , puesto que viven en distintos lugares.

Sin embargo, no él ni su esposa estarían molestos, ya que además de que la fiesta fue pequeña, entienden la complejidad de los traslados y los gastos de los vuelos.

“Siempre se les invitan. Es difícil cuando las familias viven en diferentes partes, no es tan sencillo. Y realmente yo les dije: es algo muy pequeño, tampoco se mortifiquen.” José Eduardo Derbez

Eugenio Derbez y Paola Dalay (@paodalay_2203 / Instagram)

Por otra parte, la influencer y el conductor compartieron que han establecido límites en cuanto a las visitas de sus seres queridos para cuidar las rutinas de su hija.

Estos horarios aplicables a los papás tanto de José Eduardo Derbez como de Paola Dalay implican no interferir con la hora del baño y la de dormir.

Otro de los temas que abordó la pareja fue la posibilidad de darle un hermanito a Tessa Derbez, pero este no sería el plan que tienen.

“No, no, no, es algo que tenemos pensado. Digo, a ver, nunca digas nunca, nos pasó con Tessa, pero tenemos pensado que sea solamente Tessa”, finalizó Paola Dalay.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez (@paodalay_2203 / Instagram)

¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez tienen una relación abierta?

Además de hablar sobre su hija, Tessa Derbez, Paola Dalay fue cuestionada sobre su participación como jurado en un certamen de belleza masculina.

Y de acuerdo con Paola Dalay, fue José Eduardo Derbez quien le dijo que fuera y se diera “un taco de ojo”.