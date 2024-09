Jorge Van Rankin, de 61 años de edad, adelantó qué pasará con Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024, pues afirma haber vivido algo similar y muy decepcionante.

La sexta Gala de Eliminación cimbró La Casa de los Famosos 2024 pues Adrián Marcelo volvió a arremeter contra Arath de la Torre y hasta mencionó a sus hijos para lanzarle una amenaza.

Ante la falta de sanciones contra el líder del cuarto Tierra, Arath de la Torre pidió su salida de La Casa de los Famosos 2024, ante lo que la producción le pidió meditar más su decisión mientras ellos analizaban cómo proceder.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quien ha participado en varios reality shows, dice saber la respuesta, misma que no dejaría contentos a los fans de La Casa de los Famosos 2024.

¿Por qué? ‘El Burro’ Van Rankin, fue parte de programas como Big Brother VIP, Big Brother y Hotel VIP, muy similares a La Casa de los Famosos 2024, donde también habría vivido momentos de mucha tensión.

¿Qué solución le dieron? En su cuenta de X -antes Twitter, Jorge Van Rankin le respondió al productor de telenovelas Reynaldo López, quien comentó sobre la conducta de Adrián Marcelo, de 34 años de edad:

“El contrato de la casa de los famosos expresamente prohíbe cualquier clase de amenazas y/o violencia física.

Adrián Marcelo no sabe honrar un contrato pues no tiene el profesionalismo mínimo necesario y como él mismo ha declarado, no tiene nada que perder.

Las actitudes de AM son propias de alguien con alguna clase de desorden mental.

Ahora mismo está diciendo muchos desvaríos que ni sus compañeros se Tierra le están comprando.

Comprendo perfectamente a Arath en su preocupación, estar encerrado con un demente debe ser la peor experiencia para cualquier ser humano."

Reynaldo López, productor de telenovelas