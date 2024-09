¿No estaba de acuerdo con los comentarios misóginos de Adrián Marcelo? Esto dijo Gomita sobre lo que pasó en cuarto Tierra durante La Casa de los Famosos 2024.

El domingo 1 de septiembre, Araceli Ordaz ‘Gomita’ -de 29 años de edad- se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos 2024 México.

Esto fue un duro golpe para el cuarto Tierra, ya que por primera vez desde el estreno de La Casa de los Famosos 2024 el cuarto Mar se encuentra con mayoría.

A solo unas horas de su salida, Gomita dio sus primeras impresiones de lo qué había vivido dentro de La Casa de los Famosos 2024.

Pese a que todavía no ha sido confrontada por sus acciones dentro de La Casa de los Famosos 2024, Gomita ya se deslindó de los comentarios misóginos de Adrián Marcelo, de 34 años de edad.

¿Por miedo? Gomita revela por qué no se pronunció contra los comentarios misóginos de Adrián Marcelo

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2024 se vivió con gran tensión y es que los cuartos se encontraban nivelados y podrían perder a un integrante rumbo a la final del reality.

Al final, Gomita fue la que menos votos recibió por parte del público por lo que terminó saliendo de La Casa de los Famosos 2024 México.

Gomita rompió la regla de La Jefa de La Casa de los Famosos México 2024 (Especial / Captura de pantalla)

Tras su salida, Gomita se reencontró con Cecilia Galliano -de 42 años de edad- luego de la polémica por la pérdida de un anillo cuando trabajaban juntas en Sabadazo.

Gomita habría confesado en La Casa de los Famosos 2024 que se encontraba muy nerviosa de reencontrarse con Cecilia Galliano e incluso insinuó que ella podría influir en su salida.

Sin embargo, Cecilia Galliano recibió a Gomita con un abrazo en la Post Gala de Vix luego de su salida de La Casa de los Famosos 2024.

Tal y como ha pasado con todos los eliminados, Cecilia Galliano y Mauricio Garza hablan con los eliminados sobre sus primeras impresiones de salir de La Casa de los Famosos 2024.

En su plática, Gomita confesó que se calló muchas cosas con las que no se encontraba de acuerdo pero no dijo nada porque no quería generar más problemas.

“Me callé para no lastimar, el cuarto de por sí ya estaba como bien fracturado con ciertas situaciones que pasaron, pero yo decía con esto no estoy de acuerdo y con esto tampoco, pero ya no lo puedo externar con nadie porque pueden llegar a decirle y ya no quería ese pedo” Gomita

A unas horas de su salida, Gomita confesó que había cosas con las que no se encontraba de acuerdo en el cuarto Tierra.

“Había cosas con las que de plano no estoy a favor” Gomita

Cecilia Galliano le recomendó a Gomita no quedarse callada, pues es mejor salir de un proyecto que dejar a lado su verdad y dejar pasar cosas.

“Nunca te quedes callada con nada y menos con la historia que tienes, sea en el juego en el que estés, estés con quién estés, tú verdad siempre tiene que ir por delante y si tú sabes que has pasado por muchas cosas fuertes como mujer, aunque te tengan que sacar de ahí, no importa vas a ganar siempre más” Cecilia Galliano

Gomita confesó que por miedo no se expresaba en contra de los comentarios misóginos de Adrián Marcelo.

“A veces uno por miedo, aguantas más, había cositas que si yo decía esto no va, esto tampoco y de hecho llegué a decirle en alguna ocasión me acuerdo perfecto a Adrián Marcelo que no se hablaba de los cuerpos” Gomita

Pero no solo con Adrián Marcelo, Gomita reveló que tenía miedo de enseñar su cuerpo por los comentarios que hacía Agustín Fernández, de 34 años de edad.

“Y no me gustó la expresión que tuvo Agustín de que Briggitte tenía sus estrías, a veces decía híjole no me voy a encuerar para que no me vean, hice lo que pude en el cuarto que me tocó” Gomita

Tras ser eliminada de La Casa de los Famosos 2024, Gomita asegura que no se arrepiente de estar en cuarto Tierra

Gomita destacó que a veces si se ponía a pensar sobre si las cosas que hablaba Adrián Marcelo en el cuarto Tierra estaban bien.

“Había un montón de cosas que decías, si estará bien lo que está diciendo, si estamos pensando bien o no” Gomita

En su discurso, Gomita puntualizó que había cosas que decían los del cuarto Mar y que no salían al aire.

Sin embargo, Cecilia Galliano le dejó en claro que todo se veía, porque parecía que se les olvidaba que había cámaras.

Algo que confirmó Gomita, sin embargo dejó en claro que si pudiera regresar el tiempo no cambiaría de cuarto.

“Sin duda alguna, creo que me hubiera sentido peor que yo hubiera elegido” Gomita

Gomita asegura que si le dolió no convivir con Karime, pero señaló que ella solo quería que le diera chismes del cuarto Tierra.