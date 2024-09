¿Bajo advertencia no hay engaño? Adrián Marcelo le dejó ver a Arath de la Torre que su peor error fue posicionarse con él en la séptima eliminación de La Casa de los Famosos 2024 porque ahora lo amenazó con destruirlo.

Pese a que Adrián Marcelo -de 43 años de edad- no le replicó a Arath de la Torre en el posicionamiento de La Casa de los Famosos 2024, el picudeo vino después.

Y es que durante la cena después de la eliminación de La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre diciéndole que comenzará a jugar más rudo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el youtuber advirtió a Arath de la Torre -de 49 años de edad- de que lo mejor era que sus hijos no vieran La Casa de los Famosos 2024 el próximo domingo de eliminación.

Esto llevó a que Arath de la Torre compartiera con el cuarto Mar que deseaba irse de La Casa de los Famosos 2024, porque no soportará lo que Adrián Marcelo haga y quiere evitar un ataque contra sus hijos.

Adrián Marcelo pudo no haber dicho nada a Arath de la Torre luego de que se le posicionó para la séptima eliminación de La Casa de los Famosos 2024, pero tras haberse salvado le dejó una advertencia.

Mientras los habitantes de La Casa de los Famosos 2024 se encontraban cenando tras la eliminación de Gomita -habitante del cuarto Tierra- Adrián Marcelo le dejó una advertencia a Arath de la Torre.

Pese a que el youtuber aseguró “no es amenaza”, el conductor de Hoy le aseguró que sí lo estaba amenazando mientras lo escuchaba atento sobre cómo planeaba comenzar a jugar.

Y es que Adrián Marcelo le dejó ver que luego del posicionamiento que tuvo a su persona en La Casa de los Famosos 2024 determinó que el juego duro comenzará.

“Me preocupa lo fuerte que se puede poner Arath (...) yo sí recomendaría que lo que sigue sí te prepares carnal, no es amenaza, viene fuerte. Digamos que lo anterior era modo amistoso, digamos que sí lo voy a jugar en very hard carnal, hoy me diste luz verde, discúlpame. Yo creo que eres inteligente y no te vas a volver a poner enfrente de mí”.

Adrián Marcelo, youtuber.