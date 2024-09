Adrián Marcelo ya no disimula la envidia y el coraje que le tiene a Arath de la Torre por lo que de frente lo amenaza con hacerle daño si continúa posicionándose detrás de él en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que Adrián Marcelo no soporta la competencia por lo que al ver que Arath de la Torre, quien es líder del cuarto Mar, está saliendo victorioso en el juego, dice hará todo por eliminarlo en La Casa de los Famosos 2024.

El influencer dirá todo lo sabe del conductor de Hoy, si es necesario hablará de su esposa e hijos para provocarlo.

Adrián Marcelo no quiere salir nominado por lo que amenaza a Arath de la Torre creyendo que éste pedirá a su equipo que no mencione ni su nombre en La Casa de los Famosos 2024.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- le advierte a Arath de la Torre -de 49 años de edad- que en el próximo posicionamiento le dará un golpe por lo que debe pedirle a sus hijos que no vean La Casa de los Famosos 2024 puesto que no soportarán.

“Yo creo que por el poder que tienes van a evitar que pase algo, pero no tengo nada qué perder. No quería yo llevarlo a eso, no es amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí el siguiente posicionamiento ...Lo que yo sé hacer con las palabras no eres ni la mitad de capaz”

Adrián Marcelo