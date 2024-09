¿Cynthia Urías devoró en la gala de La Casa de los Famosos 2024? La conductora y panelista se enfrentó al hermano de Adrián Marcelo y ven que confrontó la misoginia de la familia Moreno Olvera.

El hermano de Adrián Marcelo, Ricardo Moreno, llegó a la gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2024 luego de que el habitante tuviera probabilidad de salir del reality show.

Sin embargo, los comentarios de Ricardo Moreno -de 33 años de edad- de la pre gala de La Casa de los Famosos 2024 fueron superados cuando se vivió el posicionamiento.

Y es que la respuesta que Adrián Marcelo -de 34 años de edad- tuvo al posicionamiento de Gala Montes, dio mucho de qué hablar, situación que llevó al encontronazo de palabras en la gala de eliminación.

Siendo Cynthia Urías una de las panelistas, se enfrentó a los argumentos del hermano de Adrián Marcelo quién aseguró que no existía violencia de género de parte del habitante, a lo que la conductora respondió con una contundente frase con la que creen lo destruyó.

Cynthia Urías se llevó los aplausos de los fans de los habitantes del cuarto Mar luego de que enfrentó la misoginia del hermano de Adrián Marcelo en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2024, pero ¿qué pasó?

Se sabe que el posicionamiento de los habitantes de La Casa de los Famosos 2024 es de los momentos más esperados del día de la eliminación, pues de forma frecuente estos suelen tener polémicos enfrentamientos entre los participantes.

Para la séptima eliminación de La Casa de los Famosos 2024 los focos se los llevó Gala Montes al posicionarse frente a Adrián Marcelo, así como Arath de la Torre sobre el ‘comediante’.

Sin embargo, el debate en la gala que dio pie a la discusión de Cynthia Urías con Ricardo Moreno, hermano de Adrián Marcelo, fue lo que René Franco argumentó sobre la respuesta del habitante a los posicionamientos.

Y es que según el locutor, Adrián Marcelo se llevó el posicionamiento.

“El posicionamiento total lo gana Adrián Marcelo (...) Gala acaba de tirar todo el camión del feminismo encima y la respuesta es brutalmente buena a cuadro, yo no sé si se la creen o no, es simplemente la respuesta es muy buena, voltear y decir mamá, esposa, mujeres, es como si lo hubiera estudiado”.

Sin embargo, el que Cynthia Urías dijera “aunque nadie se lo crea” sobre los argumentos de Adrián Marcelo diciendo amar su mamá y esposa, fueron respondidos por su hermano con un “yo sí se lo creo”.

Ricardo Moreno apuntó que al ser roomie por varios años de su hermano Adrián Marcelo, lo conoce a la perfección para defender que él ama a las mujeres.

“Discúlpame, pero yo lo conozco y no solo le creo, sino que tengo muchísimo más contexto que todos ustedes juntos, fue mi roomie por la mitad de mi vida y mucho más. Y me perdonas, pero cada uno está usando sus herramientas ¿verdad?”.

Además, Ricardo Moreno retó a Cynthia Urías a que le dijera en qué momento Adrián Marcelo ejerció violencia de género en la pelea que tuvo con Gala Montes en La Casa de los Famosos 2024.

“Gala vio su momento, su oportunidad y está usando la bandera y Adrián la detectó hace semanas y le dijo ‘tú usas la bandera y te la quitas y te la pones a placer’, cuando tiene también ella actitudes que al menos ‘incongruentes dígamos’.

Me disculpas, pero yo sí se la creo, pongo las manos en el fuego. Adrián no tiene ni una sola polémica de violencia con alguien, sino dime tú algún momento donde haya llegado a sobrepasarse.

Cuando tuvieron la discusión que tuvieron, me perdonas pero, estaban los dos atacando ¿si?, entonces, no veo dónde está la violencia de género, si tu ves palabra por palabra ese momento, quiero que me digas dónde está la violencia de género ¿en qué momento se utiliza el género para atacar”.

Ricardo Moreno, hermano de Adrián Marcelo.