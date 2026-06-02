Jorge Ortiz de Pinedo estuvo hospitalizado tras presentar síntomas de un infarto; el actor aclaró rumores sobre su muerte hace una semana.

El actor reveló que hace unos días se encontraba en Monterrey cuando sintió un mareo y acudió al hospital, donde le realizaron estudios que indicaban que estaba a punto de presentar un infarto.

A finales de mayo, circuló el rumor en redes sociales sobre la muerte de Jorge Ortiz de Pinedo, quien desmintió la noticia con un comunicado en Instagram donde aclaraba la situación.

Jorge Ortiz de Pinedo estuvo hospitalizado tras desmentir su muerte

La salud de Jorge Ortiz de Pinedo ha preocupado a sus fans en diversas ocasiones, mua que padece enfermedades crónicas como diabetes y Epoc.

Jorge Ortiz de Pinedo fue uno de los invitados al cumpleaños del empresario Victor González Torres y tuvo un encuentro con la prensa donde reveló que estuvo a punto de sufrir un infarto.

“La semana pasada fui a visitar a mi hijo a Monterrey y a mis nietas, y sentí un mareito. Y cualquier cosa que yo sienta corro al doctor (…) no me siento, bien, algo estpa raro y me llevaron al hospital” Jorge Ortiz de Pinedo

El actor estaba de vacaciones cuando sintió un mareo y su cuerpo le indicó que algo no estaba bien, por lo que acudió al hospital.

Jorge Ortiz de Pinedo se sometió a un ecocardiograma y un cateterismo; al final el actor se sometió a una angeoplastía, es decir, le destaparon una arteria que estaba a punto de cerrarse.

“Me dijeron: ‘Se salvó usted. Le iba a dar un infarto, pero llegó usted a tiempo’ y entonces aquí estoy” Jorge Ortiz de Pinedo

El actor celebra que su salud esté estable y recomienda acudir al médico constantemente.

Jorge Ortiz de Pinedo (Instagram/@jorgeortizdepinedoficial)

Así surgió el rumor de la muerte de Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo está en espera de un trasplante de pulmón, ya que quiere seguir trabajando y disfrutando de su familia.

A finales de mayo circuló en redes sociales que Jorge Ortiz de Pinedo había muerto, lo cual surgió de una publicación de una revista que hizo un clicbait.

Es decir, la revista colocó una foto en blanco y negro del actor, con el mensaje de despedida que él había dedicado a uno de sus amigos que murió.

Las personas confundieron la noticias con que Jorge Ortiz de Pinedo había muerto, por lo que el también productor compartió un comunicado para desmentir la noticia.