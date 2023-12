Jonathan Majors admitió ejercer violencia doméstica contra Grace Jabbari, según revelan mensajes a su expareja.

El 25 de marzo de 2023, el actor Jonathan Majors fue arrestado por el delito de agresión, acoso agravado y acoso a su exnovia, Grace Jabbari.

Los hechos se habrían detonado tras una pelea entre el actor y Grace Jabbari en un auto, después de que la joven descubriera el mensaje de otra mujer.

Jonathan Majors -de 34 años de edad- golpeó a su exnovia en el rostro y le habría lastimado un brazo, además de fracturarle el dedo medio.

El viernes 8 de diciembre se llevó a cabo el quinto día de juicio contra Jonathan Majors por golpear a Grace Jabbari.

Durante el juicio se leyeron mensajes que el actor habría enviado a su exnovia durante otra agresión física.

En estos se puede leer que Jonathan Majors le ruega a Grace Jabbari que no acuda al hospital, luego de que la golpeara en la cabeza.

“Si voy, le diré al médico que me golpeé la cabeza. Voy a darle un día más, pero no puedo dormir y necesito analgésicos más fuertes. Eso es todo: ¿por qué les contaría lo que realmente pasó cuando está claro que quiero estar contigo?”

Los hechos se registraron el 22 de septiembre de 2022 y el actor temía que si su novia acudía al hospital, se iniciara una investigación por el golpe que presentaba.

Ricardo Salinas Pliego no invitó a Flor Rubio a la cena de TV Azteca y ella exhibe a los otros excluidos

Los fiscales han mencionado que Jonathan Majors ejercía un “patrón cruel y manipulador” contra Grace Jabbari y todo esto culminó en la agresión de marzo.

El primer incidente entre Jonathan Majors y Grace Jabbari se registró en Londres, donde el actor grababa la segunda temporada de “Loki”.

La defensa de Grace Jabbari leyó en el juicio los mensajes que Jonathan Majors le habría enviado a su expareja, después de agredirla físicamente.

Grace Jabbari prometió a Jonathan Majors que no acudiría al hospital y él comenzó amenazar con que se iba a suicidar.

La entonces novia de Jonathan Majors se alarmó por esta amenaza y aseguró que si él insistía en suicidarse, ella tendría que contar la situación.

“Probablemente me suicidaré, en realidad ya no es una contemplación, soy un monstruo, un hombre horrible, incapaz de amar. Me suicidaré pronto”

Jonathan Majors