A finales de marzo de 2023, Jonathan Majors fue arrestado y acusado de violencia doméstica por su novia de 30 años; a raíz de esto, el actor estaría viviendo las primeras consecuencias.

De acuerdo con Deadline, las agencias de relaciones públicas, Entertainment 360 y The Lede Company, dieron por terminado su contrato con Jonathan Majors.

Esto significa que el actor se quedó sin representantes oficiales en términos artísticos y profesionales, por lo que ya no hay una liga entre este, las marcas y empresas de entretenimiento.

Dejando al intérprete casi al borde del desempleo, pues no hay nadie que hable por él para conseguir contratos en proyectos relevantes para él.

Jonathan Majors ya perdió sus primeros 3 contratos

Deadline señaló que Jonathan Majors fue despedido de tres proyectos importantes tras ser acusado de violencia doméstica y quedarse sin representantes.

El primero era una adaptación a cine del libro ‘The Man in My Basement’, donde actuaría al lado de Willem Dafoe, con la dirección de Nadia Latif.

El segundo era la película Otis and Zelma, basada en la vida del músico Otis Redding; si bien Jonathan Majors no había confirmado nada, las pláticas estaban bastante avanzadas.

Finalmente, también se canceló la campaña promocional de los Texas Rangers que él protagonizaba; los promos se iban a estrenar en unos días, pero el equipo de béisbol los retiró de último minuto.

¿Jonathan Majors seguirá en Marvel?

Obviamente, muchos fans de Marvel se están preguntando si Jonathan Majors se mantendrá dentro del UCM como Kang el Conquistador.

De momento ni Marvel ni Disney han mencionado nada al respecto de Jonathan Majors; sin embargo, insiders señalan que no se ha comentado la posibilidad de despedirlo.

No obstante, esto era hasta antes de que el actor perdiera a su agencia de relaciones públicas.

Esta claro que Disney y Marvel se encuentran en problemas, pues el mantener a Jonathan Majors les daría una mala imagen; pero el despedirlo afectaría todo su proyecto.

Recordemos que él es el villano principal de este arco del universo Marvel, sin él no hay historia.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca de Jonathan Majors y su relación con Disney y Marvel.

