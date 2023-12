¿Qué pasa entre Joaquín Bondoni y Nelson Carreras? Una cámara infiltrada captó un beso, pero que dejó sorprendido al egresado de La Academia.

Luego de que Nelson Carreras -de 21 años de edad- está triunfando como actor de teatro musical, parece que la racha se le pegó al amor.

Pero ¿Joaquín Bondoni y Nelson Carreras son novios? Él mismo ya respondió sobre el amor captado en un beso.

Entre un cúmulo de gente, las cámaras captaron a Joaquín Bondoni y Nelson Carreras en pleno beso, pero ¿será que son novios?

Desde inicios del 2023 se rumoraba que Joaquín Bondoni -de 20 años de edad- y Nelson Carreras podrían estar en un noviazgo, pues habían estado saliendo en varias ocasiones.

Pero el rumor no fue más allá, hasta que en TikTok se comenzó a viralizar el video de un momento en que Joaquín Bondoni sacó su lado atrevido.

La cámara que le aplicó el máximo zoom a la acción, captó el momento en que Joaquín Bondoni está junto a Nelson Carreras y le planta un beso.

De forma desprevenida y quedando muy sorprendido, Nelson Carreras recibe el beso de su colega y amigo, quien le hizo pensar que era una muestra de cariño que luego se pasó a la boca.

Incluso, la reacción de Nelson Carreras es golpear a su amigo en el hombro por el atrevimiento que tuvo al besarlo, mientras que Joaquín Bondoni solo ríe.

Una cámara captó el momento en que Joaquín Bondoni y Nelson Carreras se besan, pero ¿es un noviazgo confirmado?

En una entrevista mostrada por ‘El Mundo con David’ en TikTok, se cuestiona directamente a Nelson Carreras sobre el beso, mismo que dice no creer que lo hayan visto.

Sin embargo, fue claro al decir que entre él y Joaquín Bondoni no existe más que amistad y del beso, dijo que era algo entre amigos.

Incluso el egresado de La Academia bromeó con el reportero diciéndole que él no cree lo que Yuridia predica, “los amigos no se besan la boca”, apuntando que para él sí es válido de vez en cuando.

“Yo no me lo esperé, pero no dije que no jaja, fue muy chistoso, es un beso de amistad, no claro que no, no hay ni podría haber algo”.

Nelson Carreras, cantante y actor.