Desde hace varias semanas, la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck fueron captados juntos en actitud romántica.

Tras ser fotografiados juntos, surgieron los rumores de una reconciliación entre Jennifer López y Ben Affleck.

Jennifer López publicó esta foto con Ben Affleck para celebrar su cumpleaños número 52

Sin embargo, fue la propia Jennifer López quien acaba con los rumores tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía donde besa a Ben Affleck.

En la fotografía, Jennifer López y Ben Affleck aparecen besándose en una playa, aunque se desconoce el lugar exacto donde se encuentran.

Jennifer López confirma su relación con Ben Affleck (Jennifer López / Instagram)

En la foto, Jennifer López únicamente escribió: “52... What it do (Lo que hace)” y etiquetó a la fotógrafa Ana Carballosa.

Esta fotografía de Jennifer López y Ben Affleck besándose forma parte de una galería de imágenes donde la también actriz posa usando un traje de baño de dos piezas.

Por medio de estas fotografías, Jennifer López celebró su cumpleaños número 52. En la galería, la artista luce su figura utilizando un bikini rojo y amarillo.

Es importante mencionar que esta es la primera vez que Jennifer López comparte una fotografía junto a su nueva pareja tras la ruptura con Alex Rodríguez.

Esta foto de Jennifer López y Ben Affleck fue publicada días después de que Leah Remini, una amiga de la pareja, compartiera una imagen de ella junto a ambos artistas.

Jennifer López y Ben Affleck salieron por primera vez en junio 2002

Gracias a estas imágenes, se confirma que Jennifer López y Ben Affleck vuelven a ser una pareja después de estar separados 17 años.

Jennifer López y Ben Affleck comenzaron a salir en junio 2002 y se comprometieron ese mismo año, se casaron en 2003, pero en enero de 2004 anunciaron su ruptura.

En los últimos meses, Jennifer López y Ben Affleck han compartido escapadas románticas y han organizado planes con sus respectivos hijos.

Actualmente, los rumores señalan que Jennifer López está planeando mudarse de Miami a Los Ángeles para estar más cerca de Ben Affleck.