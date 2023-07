Jamie Foxx reapareció en video para contar cómo “bajó al infierno” y volvió después de su estado de salud alarmante.

Después de 3 meses de su ingreso de emergencia al hospital, Jamie Foxx -de 55 años de edad- ha compartido un video para mostrar su agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido.

A pesar de que su hija, Corinne Fox, había anunciado que su padre se estaba recuperando, el actor reapareció en un video para todos sus seguidores.

En los últimos meses se desataron rumores sobre su delicado estado de salud, mientras filmaba una película a lado de Cameron Diaz.

El 12 de abril de 2023, Corinne Fox anunció que su padre había experimentado una “complicación médica”, lo que desató la preocupación de sus fans.

Jamie Foxx publicó un video en redes sociales en el que habla por primera vez de lo que le sucedió.

Después de 3 meses de silencio y especulaciones de los fanáticos, Jamie Foxx habló sobre su misterioso problema de salud.

Aunque no reveló ningún detalle de su enfermedad, la describió como “Fui al infierno y volví”.

“Antes que nada, quiero agradecer a todos los que han orado y me han enviado mensajes. No tengo palabras para explicar hasta dónde me han llevado y cómo me han traído de vuelta. Pasé por algo por lo que pensé que nunca pasaría y sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto, simplemente no quería ser visto”

Jamie Foxx