Ivonne Montero entrará a “La casa de los famosos”. Ahora que es un hecho que el reality de Telemundo tendrá segunda temporada, poco a poco se filtran los nombre de los posibles integrantes.

De acuerdo con Pepillo Origel, la participación de Ivonne Montero está más que confirmada. Curiosamente los productores se interesaron en ella tras su pleito con Aleida Núñez.

Por supuesto, Ivonne Montero les dio el sí por lo que se sumará un nuevo reality a su currículum. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la también bailarina ingresa a un show para mostrar su “verdadero yo”.

La vimos dos veces en “La isla” de TV Azteca, donde la eliminaron por considerarla un rival fuerte. Así como participó en el “Gran desafío”, “México baila” y “Bailadísimo”.

No obstante, no todo está escrito, hasta el momento, Ivonne Montero no ha confirmado y tampoco desmentido lo dicho por el periodista de espectáculos Juan José Origel.

Ivonne Montero, actriz.

Exesposa de Lupillo Rivera también ingresaría a “La casa de los famosos”

Además de Ivonne Montero, Mayeli Alonso ya habría firmado para ser parte de la segunda temporada de “La casa de los famosos”.

Mayeli Alonso (Instagram/@mayelialonsoo)

La empresaria también es experta en los realitys puesto que se volvió experta en generar polémica a su paso por en Rica, Famosa, Latina, donde conoció a Niurka Marcos, quien también dicen entrará a la famosa casa.

Niurka Marcos, actriz. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

¿Laura Bozzo en “La casa de los famosos”?

A las tres mujeres de personalidad fuerte, se les uniría Laura Bozzo, quien en los últimos días está presumiendo su regreso a la televisión.

Aunque no ha anunciado la fecha del lanzamiento de su nuevo programa de televisión, se cree que ‘La señorita Laura’ aparecerá en reality previo a estrenar su show en solitario.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram)

Mientras esto se confirma, también se rumora que Brenda Zambrano, Yuri, Luis ‘Potro’ Caballero y Toni Acosta también tienen su estancia asegurada.

Hasta el momento, Telemundo se reserva los detalles del tan esperado regreso de “La casa de los famosos”, reality que coronó a Alicia Machado en su primera temporada.