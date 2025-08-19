Issabela Camil -de 56 años de edad- actualizó su demanda contra Luis Miguel, la serie que inició en 2023.

De acuerdo con las declaraciones que Issabela Camil dio a la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la “todo se va acomodando”.

Issabela Camil (@issabelacamil / Instagram)

Así va la demanda que Issabela Camil inició contra Luis Miguel, la serie en 2023

Issabela Camil actualizó a la prensa sobre su demanda contra Luis Miguel, la serie que inició en el 2023.

Pues a pesar de que anteriormente se informó que la contraparte había salido victoriosa, Issabela Camil aseguró que “todo se va acomodando”.

La actriz no dio muchos detalles sobre la batalla legal que emprendió en contra de Netflix por haberla representado sin su consentimiento en Luis Miguel, la serie.

Sin embargo, sostuvo que su derecho a la intimidad fue vulnerado al incluir escenas de carácter sexual en la trama que la involucraban de manera indirecta.

“Estoy en todo ese proceso, de verdad, no puedo hablar, pero todo se va acomodando, ¿no? Y pues lo que va a salir lo conocerán, ¿no? En el tiempo que se pueda conocer”

De acuerdo con la esposa de Sergio Mayer -de 59 años de edad- reconoció que este caso podría ser un precursor importante dentro de la industria del entretenimiento.

“Sí, 100%. Sería un precedente para muchas cosas y creo que muy justo, ¿no? Creo que el tiempo y todo tienen que cambiar, tiene que ponerse como debe de estar.” Issabela Camil

Por lo que, a pesar de que su caso contra la plataforma en streaming lleva dos años en curso, Issabela Camil se dijo determinada a continuar su luchar por lo que creía que era justo.

Issabela Camil, actriz. (Agencia México)

¿Issabela Camil publicará un libro autobiográfico?

Además de hablar de su demanda contra Luis Miguel, la serie, Issabela Camil habló de otros proyectos mencionados en el pasado.

Y es que tras el lanzamiento de Luis Miguel, la serie, Issabela Camil mencionó que publicaría un libro autobiográfico para contar su propia historia.

Sin embargo, la famosa reconoció que este proyecto está detenido por ahora, ya que su atención está puesta en otros trámites.

“Voy muy mal, todo está en mi cabeza, pero no, ahorita estoy como parada con eso. Tengo otras cosas más. Pero bueno, en algún momento, en algún momento se hará.” Issabela Camil