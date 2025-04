Issabela Camil -de 56 años de edad- ya solicitó que sus escenas en Luis Miguel: La serie, sean eliminadas.

La actriz inició una demanda en contra de Netflix por haber hecho uso de su imagen sin consentimiento.

Sin embargo, Issabela Camil continúa en espera de una respuesta por parte de la plataforma de streaming.

En una entrevista a Issabela Camil, recuperada del canal de Eden Dorantes, la actriz actualizó los pormenores de su caso.

Pues, al parecer, las escenas sexuales por las que inició la demanda en contra de Netflix continúan apareciendo en Luis Miguel: La serie.

Issabela Camil mencionó que no puede mencionar mucho, pues sigue el proceso para que las escenas sean eliminadas.

Aún así, la actriz dijo entender que suelen ser asuntos tardados y complicados.

Pero, quiere mantener la esperanza de que pronto le pondrá poner punto final al caso con Luis Miguel: La serie.

“Sí se había solicitado; están en eso. No puedo hablar mucho porque es un proceso que está caminando. Es increíble pero a veces se tardan este tipo de cosas. Yo estoy positiva y lo que se tarde, no me importa”.

Issabela Camil