Cuando se trata de ver por la familia, Ingrid Coronado se pone la capa, por ello fue la primera en reprobar que Aleks Syntek tuviera intenciones amorosas con su hermana.

Así lo reveló el propio Aleks Syntek, de 53 años de edad, durante una plática con Cora Nelda González, de edad desconocida.

De acuerdo con Aleks Syntek, sus amigos le decían que él y Karen Coronado, de 45 años de edad, no funcionarían juntos ya que tenían diferentes personalidades.

“Decían que era bastante rockero, músico, bastante loco y ella era una niña conservadora”, recordó el cantautor mexicano.

Aleks Syntek (Cora Nelda González / YouTube)

Ingrid Coronado le hizo el feo a Aleks Syntek

Pero sus amigos no eran los únicos que veían mal la relación, Ingrid Coronado, de actualmente 48 años de edad, tampoco.

“Yo conocí primero a Ingrid, ella estaba bien chavita. Yo empecé a coquetearle a Karen, le dije a Ingrid y me dijo: no, perdóname pero no… No me veía posibilidades”, subrayó el artista con una ligera sonrisa en la boca.

Esto porque “Karen Coronado es conservadora y sistemática. La veían casada con un licenciado, con una carrera más estable, no con un músico loco”, explicó.

No obstante, en aquel momento no se tomó a mal la negativa de la presentadora de televisión, por el contrario, valoró su sinceridad.

Aleks Syntek revela secreto detrás de su sólido matrimonio

Efectivamente las personalidades de Aleks Syntek y Karen Coronado son opuestas; no obstante, la pareja ha sabido complementarse y acoplarse por lo que hoy tienen uno de los matrimonios más sólidos dentro de la farándula.

¿El secreto? El cantante es un hombre apasionado para todo, para la música y para el amor, por ello intenta ser cariñoso con su esposa todos los días.

“No hay día que llegue a casa y no bese a mis hijos, a mi esposa, lo hago porque es parte de construir”, señala en referencia a que hay que trabajar diario en una relación.

Así como se dice contento de tener a la mujer que ama a su lado y por tanto de tener la oportunidad de decirle que la ama a diario. Sí, es un romántico.