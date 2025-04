¿Imelda Garza-Tuñón dio un “patético espectáculo” en obra de teatro? Colaborador de Hoy explota en contra de la viuda de Julián Figueroa.

En medio de su batalla legal con Maribel Guardia, el nombre de Imelda Garza-Tuñón -de 28 años de edad- se viralizó en las redes sociales, pero no por un tema en relación con su hijo.

Sino que esta vez, Imelda Garza-Tuñón generó polémica por su actuación en la obra de comedia ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’, ¿será que no se encuentra preparada?

El pasado 12 de abril, Imelda Garza-Tuñón se presentó en el Auditorio Cumbres de Monterrey con la obra ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’.

Sin embargo, su actuación dejó mucho que desear y es que tras enfrentar algunos contratiempos, Imelda Garza-Tuñón se enfrentó algunas críticas de los que creen que no tiene el talento para estar en el escenario.

Ivonne Montero no tiene nada qué decir de que Imelda-Garza Tuñón ocupe su lugar en la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve

La polémica se traslado al programa Hoy, donde uno de sus colaboradores señaló que Imelda Garza-Tuñón dio un “patético espectáculo” en obra de teatro.

Se trata nada más y nada menos que de Sebastián Reséndiz quien no dudo en cuestionar la presentación de Imelda Garza-Tuñón.

Y es que Sebastián Reséndiz criticó que se les venda a las personas un gran espectáculo y al final aparezca Imelda Garza-Tuñón con una presentación así.

“Ay, pero tú no puedes faltarle al respeto al público vendiéndole un boleto, diciéndole que va a haber un espectáculo y poniendo a Imelda”

Sebastián Reséndiz fue más allá al señalar que el espectáculo que dio Imelda Garza-Tuñón fue “patético”.

“No es que yo sea maestro de canto, pero no se necesita hacer Pavarotti para este espectáculo. Fue patético para el público que pagó un boleto”

Para Sebastián Reséndiz, el culpable también fue la persona que contrató a Imelda Garza-Tuñón y permitió que saliera al escenario sin estar realmente preparada.

Sebastián Reséndiz cree que solo se están aprovechando que actualmente Imelda Garza-Tuñón es una mujer mediática, pero no se encuentra preparada para ofrecer un gran espectáculo.

Sebastián Reséndiz no fue el único colaborador de Hoy que criticó la presentación de Imelda Garza-Tuñón en obra de teatro.

Y es que, Jonathan Barajas cuestionó la actitud que tomó Imelda Garza-Tuñón luego de las críticas que recibió.

Para Jonathan Barajas, Imelda Garza-Tuñón debería de reconocer que no se encuentra preparada para dar estos espectáculos.

“Yo creo que también uno debe de tener humildad y de reconocer que, en este momento, no estoy capacitada para hacer lo que se me pide que haga”

Por su parte Martha Figueroa y Andrea Escalona salieron en defensa de Imelda Garza-Tuñón al señalar que no canta tan mal, aunque reconocieron que una suma de errores afectó su presentación.

“Bueno, la verdad es que, a ver, cantar feo, pues no. Lo hace más o menos bien, pero si ya le sumas que se le olvidó el micrófono, que no sé qué, que no le salió bien el pasito, pues...”

Martha Figueroa