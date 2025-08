Humberto Zurita -de 70 años de edad- mantiene una buena relación con las hijas de Stephanie Salas y revela cómo es ser padrastro.

Stephanie Salas -de 55 años de edad- y Humberto Zurita llevan dos años de relación y sus hijos ya conviven juntos.

Humberto Zurita habla de la buena relación que lleva con las hijas de Stephanie Salas

Durante un encuentro con medios, Humberto Zurita llenó de halagos a las hijas de Stephanie Salas, con quien lleva una gran relación.

Humberto Zurita mencionó que sus hijos y las hijas de Stephanie Salas apoyan completamente su relación.

“Mis hijos están felices de verme feliz, mis hijos están educados de una manera libre (…) Michelle y Camila son dos mujeres excepcionales y de qué habla eso, pues de que Stephanie hizo un gran trabajo” Humberto Zurita

El actor dice que Michelle Salas -de 36 años de edad- y Camila Valero -de 28 años de edad- son mujeres excepcionales gracias a Stephanie Salas.

Humberto Zurita ha convivido con las hijas de Stephanie Salas desde que comenzaron su relación, incluso estuvo en la boda de Michelle Salas en 2023.

El también director recordó que conoce a Michelle Salas desde que tenía 3 años, por lo que le tiene un gran cariño.

“Bueno, yo a Michelle la conozco desde que era una niñita de tres años. Entonces la quiero muchísimo (...) Es una gran profesional y sí, tengo una relación más larga que con Camila, con ella. Porque desde niñita me iba a ver al protagonista donde estaba Stephanie” Humberto Zurita

Humberto Zurita recordó que Michelle Salas acudía al teatro cuando era niña, cuando trabajó con Stephanie Salas en una obra de teatro.

Por otro lado, los hijos de Humberto Zurita están felices de que haya encontrado el amor, tres años después de la muerte de Christian Bach.

¿Humberto Zurita y Stephanie Salas se van a casar? El actor responde

La relación de Humberto Zurita y Stephanie Salas es sólida, por lo que es frecuente que les pregunten si han pensado en casarse.

Humberto Zurita expresó que no ha pensado en dar el siguiente paso con Stephanie Salas y tampoco se lo ha preguntado.

“No sé (si se va a volver a casar) no me lo he preguntado”, dijo Humberto Zurita sobre la idea de casarse con Stephanie Salas.

El actor no descartó casarse con su novia, pero por el momento el matrimonio no está en los planes de Stephanie Salas y Humberto Zurita.