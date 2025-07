La última publicación de Humberto Zurita a Christian Bach siendo novio de Stephanie Salas

Humberto Zurita -de 70 años de edad- quien actualmente se encuentra feliz a lado de Stephanie Salas, recuerda a Christian Bach en cada aniversario luctuoso.

El reconocido actor recurrió a sus redes sociales para escribir conmovedoras palabras en memoria de su gran amor y madre de sus hijos.

La última publicación de Humberto Zurita a Christian Bach fue un mensaje emotivo compartido en sus redes sociales tras el quinto aniversario luctuoso de la actriz.

El actor agradeció a Christian Bach por haber compartido su vida con él y prometió seguir honrando su memoria.

El mensaje de Humberto Zurita estuvo acompañado de una foto de Christian Bach de joven, usando el cabello corto y teñido de castaño oscuro.

El actor recordó a su esposa con quien estuvo casado 34 años y murió un 26 de febrero de 2019 por problemas de salud.

En el mensaje, Humberto Zurita recalcó que el recuerdo de su esposa, Christian Bach, lo sigue en los momentos felices y complicados de la vida.

Ya que ve reflejada a la actriz en quienes fueron producto de su relación, sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita.

Humberto Zurita ha compartido en otras ocasiones videos y recuerdos de momentos memorables con Christian Bach, destacando su amor eterno y la importancia de ella en su vida.

El actor ha seguido adelante con su vida incluyendo su relación con Stephanie Salas pero, siempre recordando a Christian Bach.

Feliz con su relación con Stephanie Salas -de 55 años de edad- Humberto Zurita reconoció que su difunta esposa, Christian Bach pudo haber unido sus caminos.

Aunque el actor se dio la oportunidad para reencontrar el amor, tiene muy presente a Christian Bach.

“Christian siempre estará en mi corazón, siempre, siempre, pero la vida sigue, continúa, no es que yo estuviera buscando nada, me encontré con esto y esto me lo mandó dios o Christian”

Humberto Zurita