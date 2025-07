Humberto Zurita -de 70 años de edad- está seguro de que la difunta Christian Bach le ‘mandó’ a Stephanie Salas para dejar la soltería.

Han pasado 6 años de la muerte de Christian Bach y Humberto Zurita la sigue recordando a pesar su noviazgo con Stephanie Salas, de 55 años de edad.

Stephanie Salas y Humberto Zurita siguen disfrutando su relación y recientemente se fueron de vacaciones a Europa.

A su regreso, Humberto Zurita expresó que está encantando con Stephanie Salas, pero eso no significa que no recuerde a Christian Bach.

“Soy un hombre bendecido, yo llevaba tres años solo y me encontré con Stephanie y la verdad que me la he pasado muy bien, somos una gran pareja”

Humberto Zurita