Ismael Fuentes de Garay, mejor conocido como Tito Fuentes de 51 años de edad, cantante y guitarrista de la banda Molotov, dio a conocer su rostro tras 11 cirugías y estar en coma por adicciones.

En dichas fotos de Tito Fuentes, puede verse cómo han sido las secuelas en su rostro tras pasar por 11 cirugías reconstructivas y un coma inducido.

Tito Fuentes (@titof / Instagram)

Esto a consecuencia de años de adicciones y también el descuidar su salud mental; en su publicación aseguró que “Así se ven las heridas del corazón”.

Pues en las fotos de Tito Fuentes pueden verse unas heridas que van desde su ojo, nariz y mejilla pues en sus palabras, su cara “se hizo mierda” por la drogadicción, al igual que su voz, la nariz, su garganta y su carrera.

También en dicha publicación, Tito Fuentes explicó que sus heridas se deben a algo que no pudo controlar y actuó bajo lo que sentía, sus emociones y su estado psicológico.

Por lo que su recuperación hizo que se alejara de los escenarios y vida pública y, tras una intervención quirúrgica que no salió como se esperaba, fue inducido a coma por tres días.

“Bueno, así se puede llegar a ver no hablar, no cuidarse, así se ven también las heridas del corazón. Cuide su mente, cuide su corazón; cuidar el cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chinga” Tito Fuentes