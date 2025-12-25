Horacio Beamonte -de 48 años de edad- fue diagnosticado con leucemia y perdió la vista; interrumpió las quimioterapias y fue desahuciado.

El estado de salud de Horacio Beamonte se está complicado tras negarse a seguir con el tratamiento de quimioterapias.

Horacio Beamonte perdió la vista tras ser diagnosticado con leucemia

El pasado 19 de diciembre, Horacio Beamonte compartió una publicación en Facebook para contar que había sufrido un dolor muy fuerte en el ojo izquierdo.

Lamentablemente, Horacio Beamonte se percató de que había quedado ciego del ojo izquierdo y tenía mucho dolor.

Horacio Beamonte (Instagram | @horaciobeamontes)

Horacio Beamonte recibió analgésicos y le hicieron una tomografía, así como una resonancia magnética de cráneo.

Los médicos diagnosticaron con infiltración tumural de leucemia en el cerebro, el cual está creciendo y oprimiendo los nervios, así como los músculos oculares.

Para sobrellevar la enfermedad, los médicos de Horacio Beamonte le sugirieron Quimioterapia curativa y paliativa, con la finalidad de disminuir los estragos de la leucemia.

Horacio Beamonte (Facebook/Horacio B)

Horacio Beamonte decidió tomar quimioterapia paliativa

Tras presentar ceguera en el ojo izquierdo, Horacio Beamonte aceptó tomar quimioterapia paliativa y estará bajo sedación.

El actor estará bajo observación médica todas las semanas y espera que con el nuevo tratamiento los dolores disminuyan.

La quimioterapia paliativa es un tratamiento con medicamentos contra el cáncer que no busca curar, sino aliviar los síntomas de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quien padece cáncer.

Horacio Beamonte ha compartido algunas etapas de su enfermedad en redes sociales y sus seguidores le han enviado sus mejores deseos.

El actor es conocido por su trabajo en proyectos de Televisa y ha participado en proyectos como La Rosa de Guadalupe y Como dice el Dicho; tiene 34 años de trayectoria actoral.

Por el momento, Horacio Beamonte está estable y sigue bajo tratamiento médico para mejorar su calidad de vida tras padecer leucemia.