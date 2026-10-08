Nahla defiende a su madre, Halle Berry, de las acusaciones de maltrato presentadas por su exmarido, Olivier Martínez.

En una declaración presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, el pasado 3 de octubre, la joven afirmó no haber observado nada abusivo sobre la crianza de su hermano.

Nahla, hija de Halle Berry, la defiende de acusaciones de presunto maltrato

De acuerdo con el reporte de People, Nahla describió a Halle Berry como una “madre cariñosa y devota” que es “cálida, solidaria y profundamente involucrada”.

Explicó que desde pequeña ha convivido con Halle Berry y su padre, Gabriel Aubry, por lo que ha estado cerca de Maceo a lo largo de su vida y nunca ha visto a su madre abusar físicamente de él.

Halle Berry es acusada de maltrato físico contra su hijo de 12 años (Lnzyrosephoto)

Señaló que después de que Halle Berry y Olivier Martinez se separaran, en 2015, su madre coordinó los horarios de los dos niños para optimizar su tiempo juntos.

“Nunca he visto a mi madre golpear, abofetear, estrangular, agarrar o abusar físicamente de Maceo de ninguna manera”. Nahla

Específicamente, negó haber presenciado a lo largo de su existencia que su madre pusiera sus manos alrededor del cuello de su hermano con la intención de “estrangularlo, restringir su respiración o participar en cualquier conducta que se parezca remotamente a las acusaciones que se han hecho en su contra”.

Contradiciendo el señalamiento, destacó que pese a ser una figura pública, su madre “siempre hacía tiempo para sus hijos y priorizaba lo que era importante para ellos”.

“Ella asistió a sus juegos, lo llevó a prácticas y torneos, y abogó por su educación y acceso a tratamiento médico y terapia. Ella celebra nuestros éxitos, nos apoya a través de los desafíos y siempre está ahí cuando la necesitamos”, añadió. Nahla

Finalmente, reconoció que Halle le proporcionó estabilidad, apoyo, guía y amor incondicional.

Hija de Halle Berry asegura que Oliver Martinez es un hombre violento

En su declaración, Nahla aseguró que Halle Berry nunca ha hablado negativamente de sus exparejas, Oliver Martinez y Gabriel Aubry.

“Mi madre siempre nos ha animado a mantener relaciones amorosas con nuestros padres”. Nahla

Y enseguida reveló que cuando era niña presenció un episodio en el que Oliver golpeó a Gabriel, por lo que considera que el padre de Maceo es un hombre violento.

“En todos mis años viviendo con mi madre, nunca he sido testigo de su acto violento hacia nadie; sin embargo, sí recuerdo que Oliver golpeó a mi padre cuando yo era pequeña” Nahla

Halle Berry y Olivier Martinez (AP)

Sin ahondar en detalles, reiteró que su madre nunca ha tenido episodios de violencia en su presencia, incluso cuando su hermano comete faltas de respeto, no sigue las reglas y a veces se pone agresivo.

Nahla no se ha puesto en contacto con su hermano Maceo desde las acusaciones

Nahla habló telefónicamente con Maceo el 29 septiembre, dos días después de que su hermano supuestamente fuera maltratado por Halle Berry. Durante la conversación, la joven asegura que no notó molestia y tampoco hubo quejas o reproches.

Tras enterarse de lo ocurrido por diversos medios de comunicación, se preocupó, pero no se ha puesto en contacto con Maceo, ya que él es menor de edad y no está segura de lo que legalmente está permitido.