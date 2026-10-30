Un juez de Los Ángeles dictaminó que la actriz Halle Berry perdió la custodia física principal de su hijo Maceo, de 13 años, en favor de su expareja, el actor francés Olivier Martinez.

Esta decisión judicial en contra de Halle Berry se da tras una serie de acusaciones de maltrato físico de la actriz para con el menor de edad.

Halle Berry pierde la custodia de su hijo y entra en un nuevo régimen de convivencia

Luego de un proceso donde se acusó a Halle Berry de agredir físicamente a su hijo de 13 años, se determinó que la actriz ya no compartiría la custodia física.

La acusación señala que Halle Berry derribó a Maceo y lo asfixió tras una discusión por un videojuego, incluso se le escuchó gritar “¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?”.

Halle Berry (@halleberry)

Bajo la nueva disposición, el tribunal prohibió a Halle Berry tener visitas nocturnas con el menor, limitando a horarios diurnos los días lunes, martes, sábados y domingos entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.

A pesar de perder la custodia física principal, la intérprete conservará la custodia legal compartida y mantendrá la última palabra en determinadas decisiones sobre el menor.

Asimismo, el juez rechazó la solicitud de la actriz para restablecer el régimen de custodia física compartida al 50%, esquema que mantenían desde agosto de 2023.

Paralelamente, el tribunal disolvió la orden de restricción por violencia doméstica que pesaba sobre Martinez y desestimó la petición de monitorear la sobriedad de la actriz por falta de información suficiente.

¿Por qué perdió Halle Berry la custodia de su hijo?

La controversia legal entre Halle Berry y su esposo inició el pasado 1 de octubre de 2026, cuando Olivier Martinez acusó a la actriz de haber atacado a su hijo.

Según el actor acusó, Halle Berry agredió físicamente a Maceo el 26 de septiembre de 2026 durante un incidente en su residencia; el mencionado estrangulamiento.

En respuesta, Halle Berry y su abogada Marina Beck rechazaron categóricamente las acusaciones, afirmando que la demanda es infundada y sosteniendo que la actriz nunca ha maltratado al menor.

Durante el proceso, el menor testificó a puerta cerrada durante casi cuatro horas. Asimismo, declararon ambos padres, el prometido de Berry, Van Hunt, y su hija Nahla Aubry.

Esta última afirmó en su testimonio que jamás vio a su madre agredir a Maceo. Aún así, el juez determinó cambiar la custodia del niño beneficiando a Olivier Martinez.