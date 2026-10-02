Halle Berry es una actriz y productora estadounidense que construyó una trayectoria de casi cuatro décadas en Hollywood.

Ganadora del Oscar a Mejor actriz por Monster’s Ball, se convirtió en 2002 en la primera mujer afroestadounidense en recibir ese premio.

¿Quién es Halle Berry?

Halle Maria Berry es una actriz, productora y directora estadounidense nacida en Cleveland, Ohio.

Antes de dedicarse al cine participó en concursos de belleza y fue primera finalista de Miss USA en 1986; ese mismo año representó a Estados Unidos en Miss Mundo y quedó en sexto lugar.

Halle Berry como Storm (Disney)

Su primer gran reconocimiento cinematográfico llegó con Boomerang en 1992. Posteriormente interpretó a Storm en la franquicia X-Men y a Jinx en Die Another Day, además de protagonizar Monster’s Ball.

¿Cuántos años tiene Halle Berry?

Halle Berry tiene 60 años de edad.

¿Quién es la pareja de Halle Berry?

Halle Berry está comprometida con el músico estadounidense Van Hunt. La relación comenzó alrededor de 2020 y ambos hicieron público su romance ese mismo año.

Antes de Hunt, Berry estuvo casada con los beisbolistas David Justice y Eric Benét, y posteriormente con el actor francés Olivier Martinez, con quien tuvo a su segundo hijo.

¿Qué signo zodiacal es Halle Berry?

Halle Berry nació el 14 de agosto de 1966, por lo que su signo zodiacal es Leo.

¿Halle Berry tiene hijos?

Halle Berry tiene dos hijos: Nahla Ariela Aubry y Maceo-Robert Martinez.

Nahla nació en marzo de 2008, durante la relación de Berry con el modelo canadiense Gabriel Aubry. Maceo nació en octubre de 2013, fruto de su matrimonio con Olivier Martinez.

En octubre de 2026, Berry y Martinez protagonizan una nueva disputa judicial por la custodia de Maceo.

Olivier Martinez presentó una solicitud de custodia exclusiva y una orden de restricción, en la que formuló acusaciones de abuso contra Halle Berry.

La abogada de la actriz rechazó las acusaciones y las calificó de infundadas y engañosas. Un juez concedió inicialmente una orden de restricción temporal mientras el proceso continúa.

¿Qué estudió Halle Berry?

Halle Berry no tuvo una carrera universitaria. Después de terminar la preparatoria decidió dedicarse al modelaje y a los concursos de belleza.

Su incursión profesional comenzó en televisión, posteriormente continuó con participaciones en producciones televisivas y cinematográficas hasta consolidarse en Hollywood.

Halle Berry (@halleberry)

¿En qué películas y series ha trabajado Halle Berry?

Halle Berry ha trabajado en películas, muchas de ellas parte de importantes franquicias como:

Jungle Fever

Boomerang

The Flintstones

Bulworth

Monster’s Ball

Swordfish

Die Another Day

Gothika

Cloud Atlas

Kingsman: The Golden Circle

John Wick: Chapter 3 – Parabellum

En televisión protagonizó Introducing Dorothy Dandridge, producción por la que ganó un Emmy y un Globo de Oro.