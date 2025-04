Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, hizo una serie de extrañas confesiones que involucran a toda su familia.

La también actriz Rumer Willis -de 36 años de edad- asistió como invitada al podcast What in the Winkler, donde habló a detalle de su “inusual” dinámica familiar.

Con anterioridad, Rumer Willis ya había sido criticada por diversas fotos en las que se mostraba amamantando a su hija.

Pues en redes sociales usuarios sexualizaron la forma en la que alimentaba a su hija.

Uno de los temas que Rumer Willis habló en 2024 para la revista People, revelando que ella “creció en una casa desnuda” y en donde no se avergonzaban de la desnudez.

Algo que la hija de Bruce Willis volvió a confirmar en las recientes declaraciones que dio en What in the Winkler.

Hija de Bruce Willis todavía se baña con sus hermanas

La hija de Bruce Willis y Demi Moore explicó que, con frecuencia, ella y sus hermanas podrían ser vistas como “locas y raras” cuando las personas se enteran de las dinámicas que comparten.

Esto debido a que las tres hijas de Bruce Willis, Rumer, Scout y Tallulah, tienen un vínculo bastante estrecho.

Una de las declaraciones más reveladoras fue cuando admitió que, pese a que todas tienen más de 30 años de edad, continúan compartiendo la ducha.

Un acto que, para muchos, podría parecer descabellado, pero no para las hermanas Willis.

“Todavía mis hermanas y yo nos bañamos juntas. Y ese es el tipo de casa en la que crecí“, dijo la hija de Bruce Willis.

Hija de Bruce Willis sigue durmiendo en la misma cama que su mamá, Demi Moore

En el podcast, la hija de Bruce Willis volvió a abordar el tema de su maternidad con su hija Lou, quien está por cumplir dos años de edad.

Al respecto, la hija de Bruce Willis y Demi Moore admitió que en el futuro le gustaría que su hija siga durmiendo a su lado, justo como ella lo hace con su mamá.

En este sentido, la hija de Bruce Willis está consiente de que esta es otra práctica que se considera como “extraña”, pero que no ve nada de malo en esto tampoco.

“Sinceramente, espero que Lou siga durmiendo en la cama conmigo cuando tenga mi edad. Yo todavía duermo en la cama con mi madre, y no creo que sea raro”, puntualizó la actriz.