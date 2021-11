Hija de Adal Ramones presume a su nuevo novio, ¿muy parecido a su papá?

Paola , hija mayor de Adal Ramones, presumió a su nuevo novio en la alfombra roja de los Premios Metro 2021, que reconocieron a lo mejor del teatro mexicano.

Aunque Adal Ramones es el famoso de la familia, su hija le robó cámara al presentarse acompañada de su nuevo novio Daniel Khosravi , quien pasará las fiestas decembrinas a su lado.

Paola y Daniel hablaron con la prensa sobre su relación y hasta dijeron qué opinan de que los llegan a considerar hermanos, pues les han dicho que es muy parecido a Adal Ramones .

La hija de Adal Ramones y su novio dieron una entrevista a ‘Ventaneando’, programa al que revelaron que llevan dos meses de relación.

La pareja dijo haberse conocido en una fiesta y ahora planean celebrar las fiestas decembrinas juntos con la familia de Adal Ramones.

Luego de su fallido noviazgo con Nicolás Haza, hijo de Luwdika Paleta, Paola Ramones se dijo muy feliz con su actual novio porque tiene una excelente relación con su papá .

Tan bien se llevan, dijo Paola, que muchos les han dicho que su novio se parece mucho a su papá y hasta han llegado a creer que son parientes:

Adal Ramones también habló del novio de su hija, afirmando que identifica mucho de él en Daniel , aunque no los unan lazos sanguíneos.

Adal confirmó que se lleva muy bien con el joven, que se identifica como creador digital, y reveló el consejo que le ha dado a la pareja para seguir tan felices como hasta ahora:

“No me sorprendió, este cuate me cae muy bien, ¿cómo se llama? No, no es cierto, no es cierto… Dani me cae muy bien, es un tipazo, me cae muy bien, me veo en él cuando estaba chavo... Que no la vayan a cajetear nada más”

Adal Ramones