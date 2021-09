Omar Chaparro aclara su rivalidad con Adal Ramones

Omar Chaparro habló de la rivalidad que tuvo con Adal Ramones, en un principio, la cual se creó cuando el actor debutó en un programa de Telehit.

El actor y comediante Omar Chaparro, aseguró que incluso no llevaba una buena relación con Jordi Rosado , por la rivalidad que existía con Adal Ramones por cuestiones de rating.

En una entrevista para Jordi Rosado, Omar Chaparro, recordó que no tenían una “gran amistad hasta hace poco”, a pesar de que compartieron tiempo en ‘Big Brother’.

Omar Chaparro explicó de que en parte se debió a su rivalidad que tenía con Adal Ramones, mismo tiempo en el que Yordi Rosado colaboraba para ‘Otro Rollo’.

El comediante mexicano dijo que realmente nunca hubo ningún enfrentamiento entre él y Adal Ramones, pero el que ambos hicieron programas con alto rating los contraponía.

Recordó que la rivalidad comenzó cuando él debutó el Telehit en el programa ‘Black&White’, en donde dijo le comentaron que Adal Ramones se encontraba preocupado por su presencia.

Omar Chaparro dijo que no sabe la razón por la que Adal Ramones vio ese interés en él.

Omar Chaparro explicó que el temor de Adal Ramones se pudo deber a que si él, en algún momento, se mostró grosero con un ejecutivo, “lo amenazaban con sustituirlo”.

Yordi Rosado confesó que la producción de ‘Otro Rollo’, si tuvo conflicto con Omar Chaparro, pero por que percibieron “un chavo talentoso”.

Yordi Rosado aclaró que él no recuerda que Adal Ramones pidiera investigar a Omar Chaparro, pero sí reconoció había preocupación hacia el programa.

Posteriormente, Omar Chaparro recordó que en una ocasión recibió una llamada de Adal Ramones a Telehit.

“Yo era Telehit, según yo Adal no me hacía en el mundo… Adal Mucho gusto, me salió lo fan, me dijo que teníamos que juntar, que había visto mi programa, hay gente que está diciendo que somos rivales, pero yo creo que déjalos que hablen amigo”.

Omar Chaparro, actor.