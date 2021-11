Adal Ramones le advierte a Franco Escamilla sobre Adrián Uribe, asegura que le podría quitar su programa, tal y como lo hizo con él al arrebatarle la conducción de ‘Bailando por un sueño’.

A través de su cuenta de Twitter, Adal Ramones arremetió contra Adrián Uribe pues señaló que se ha adueñado de todos los programas de México.

De acuerdo con Adal Ramones no le extrañaría ver que Adrián Uribe es el próximo conductor del programa de Franco Escamilla ‘Tirando Bola’.

Franco Escamilla se ha convertido en uno de los standuperos más populares de México. Sin embargo el comediante también cuenta con su programa de Youtube ‘Tirando Bola’ en donde plática con varias celebridades mientras juegan billar.

A través de sus redes sociales Franco Escamilla promocionó que su más reciente invitado es Adrián Uribe, uno de los conductores más populares de la televisión mexicana.

Franco Escamilla recibió varios mensajes en donde usuarios mostraban su entusiasmo por ver este nuevo capítulo. Sin embargo, Adal Ramones aprovecho la publicación para mandar una advertencia al standupero sobre Adrián Uribe.

En su mensaje Adal Ramones le pidió tener cuidado a Franco Escamilla pues destacó que Adrián Uribe es un experto de robar los programas de otras personas.

De acuerdo con Adal Ramones, Adrián Uribe le quitó el programa de ‘Bailando por un sueño’. Sin embargo confesó que no es el único conductor que se ha visto afectado, pues también le quitó el lugar a Marco Antonio Regil, Omar Chaparro y Héctor Sandarti.

En su mensaje Adal Ramones señaló que Adrián Uribe quitó estos programas.

Adal Ramones destacó que Adrián Uribe se ha logrado adueñar de las conducciones de todos los programas de la televisión en México.

En este sentido Adal Ramones puntualizó que no sería raro que al rato el programa de Franco Escamilla ‘Tirando Bola’ sea conducido por Adrián Uribe.

“A mí me quito, Bailando por un sueño. A Marco Regil 100 Mexicanos, a Sandarti Minuto para ganar y a Omar Chaparro ¿Quién es la máscara? No me extrañaría ver #TirandoBolaConAdrianUribe”

Adal Ramones