Héctor Parra culpa a Sergio Mayer de su encarcelamiento

Daniela Parra organizó una venta de tamales para recaudar dinero y poder solventar los gastos legales de su padre Héctor Parra.

Desde la cárcel Héctor Parra realizó una llamada la cual fue captada por los medios que se encontraban presentes en el lugar.

Héctor Parra le mandó un mensaje a Sergio Mayer y aseguró que él es el responsable de que él se encuentre en el Reclusorio Oriente.

En el programa ‘Sale el Sol’ se compartió la llamada telefónica de Héctor Parra en donde habló sobre Sergio Mayer y la supuesta influencia que ha tenido sobre su caso.

Héctor Parra le mandó un mensaje a Sergio Mayer y le pidió que antes de apoyar una causa investigue bien el entorno y por qué se le está acusando.

De manera contundente Héctor Parra le señaló a Sergio Mayer que no se debe de meter a hablar sobre un tema del cuál desconoce.

“Que no se meta a hablar sin saber lo que está sucediendo, porque hay antecedentes, las cosas no son de un día para otro”

Héctor Parra aseguró que las acusaciones en su contra han sido planeadas desde hace varios años.

“Como lo he dicho, todo esto está fraguado desde hace años, y el señor Mayer en ese afán de ayudar, como lo dijo una vez, ‘yo tengo la obligación’, no señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, ok, podemos denunciar cuando nos consta”

Héctor Parra