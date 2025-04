Gustavo Adolfo Infante volvió a explotar contra Yuri por un viejo pleito que no se perdonan.

El nombre de Yuri- de 61 años de edad- se encuentra en la mira luego de acudir al matutino Sale el Sol para promocionar su nuevo disco.

Llamó la atención la notable ausencia de Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- durante la entrevista, que fue hecha por Joanna Vega- Biestro y Ana María Alvarado.

Este detalle no paso desapercibido y fue rápidamente analizado por el periodista Álex Kaffie, recordando que Yuri y Gustavo Adolfo Infante tuvieron pleito en 2020.

Yuri, cantante. (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Gustavo Adolfo Infante arremete contra de Yuri y asegura “no tiene nada que aportar”

La ausencia de Gustavo Adolfo Infante en la entrevista que tuvo Yuri para promocionar su nuevo álbum en Sale el Sol no fue casualidad.

De acuerdo con Álex Kaffie, fue la misma Yuri quien pidió aparecer en el programa ya cuando Gustavo Adolfo Infante no estuviera presente.

“Hice investigaciones y ella lo exigió así. Yuri pidió que la entrevistaran cuando el señor estuviese fuera de Sale el Sol”, aseguró Álex Kaffie en Sin Lisonja.

Después de lo ocurrido en Sale el Sol y las declaraciones de Álex Kaffie, la situación fue retomada por Gustavo Adolfo Infante en su canal de Youtube.

No obstante, más que aclarar la situación, Gustavo Adolfo Infante se le fue con todo a Yuri.

Si bien reconoció la trayectoria de Yuri en la industria musical, expresó que la artista “no tiene nada que aportar” y que él no tiene intenciones de entrevistarla.

“Que quede algo claro. No tengo ningún interés de entrevistar a Yuri, no me interesa, no tiene nada qué aportar”, comentó Gustavo Adolfo Infante.

Además, cuestionó su postura con la comunidad LGBT+, asegurando que “La comunidad gay la ayudó y apoyó, y después de eso les dio un portazo en la nariz hablando pestes de ellos”.

Gustavo Adolfo Infante (captura de pantalla )

¿Cómo empezó el pleito entre Gustavo Adolfo Infante y Yuri?

El polémico pleito de Gustavo Adolfo Infante y Yuri surgió a raíz de las declaraciones del periodista en el 2020.

En aquel entonces, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que supuestamente Yuri estaba contagiada de Covid-19 y la cantante no quería que saliera a la luz.

Yuri arremetió en contra de Gustavo Adolfo Infante y le pidió que dejara de difundir chismes e utilizó sus redes sociales para desmentirlo.