Kunno- de 24 años de edad- denuncia ataque homofóbico en Monterrey: “me pasó a mí en pleno 2025”, dice llorando en sus redes sociales.

Kunno, el destacado influencer utilizó su cuenta de Instagram para denunciar “acto de homofobia” tras ser golpeado al salir de un antro.

Contó a sus seguidores que los ataques habrían sido al utilizar brillitos en la cara.

Kunno (@papikunno / Instagram)

Kunno fue golpeado en ataque homofóbico en Monterrey

Kunno denunció a través de Instagram haber sido víctima de una violenta agresión con tintes homofóbicos al salir de un antro en Monterrey.

“No lo podía creer… me tiré en el piso del baño a llorar. No pensé que esto pudiera pasar en pleno 2025, en mi ciudad”, dijo entre lágrimas.

El incidente fue documentado por el influencer mediante una serie de historias en las que mostró visiblemente conmocionado la herida que le dejó el ataque.

Kunno explicó que todo ocurrió luego de salir con amigos; pero decidió retirarse antes del lugar donde se encontraban, ya que se sentía cansado y pasado de copas.

Detalló que en ese momento llevaba un maquillaje con cristales en el rostro, y que un grupo de hombres comenzaron a insultarlo.

“Al momento de salir, pasé junto a tres chicos. No pensé que fuera a pasar nada… pero empezaron a gritarme cosas homofóbicas”, explicó Kunno.

La tensión se volvió agresión física cuando uno de los sujetos lo alcanzó y lo golpeó en el rostro.

“Me agarraron y uno de ellos me dio un puñetazo aquí en la cara”, dijo, mostrando la herida que le quedó justo arriba del ojo derecho.

Impulsado por la adrenalina, Kunno logró huir del lugar y llegar a casa.

“No sé con qué fuerzas me solté y corrí. Me encerré en el baño y me sentí muy débil”, contó, aún visiblemente afectado por el ataque.

Golpean a Kunno al salir de un antro en MTY #ComaNews pic.twitter.com/g4XNHbKkJ5 — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 19, 2025

Kunno decidió compartir su experiencia para visibilizar la persistencia de la homofobia

Kunno indicó que inicialmente no quería contar lo sucedido en Monterrey.

Sin embargo, compartió que es importante crear conciencia sobre este tipo de situaciones, pues, aseguró que se trató de una acción homofóbica.

"“Me sorprende mucho que me pasó vivir, un acto de homofobia así de grande, porque literal eso fue, o sea, me gritaron muchas cosas homofóbicas y me golpearon solo por traer mi maquillaje de cristalitos. Qué ridículo”. Kunno

Es por este motivo que Kunno también indicó que es importante visibilizar que las agresiones a personas de la comunidad LGBTQ+, continúan ocurriendo.

Kunno no dio más detalles al respecto, ya que únicamente se centró en compartir una colaboración que realizó con MAC Cosmetics.