Joanna Vega-Biestro dio su humilde opinión sobre el caso de Héctor Parra y Ginny Hoffman -de 50 años de edad- la enfrentó en Instagram; esto le dijo.

El viernes 15 de marzo se realizó una audiencia para dictar nueva sentencia contra Héctor Parra, de 47 años de edad, ahora por el delito de abuso sexual.

La situación de Héctor Parra ha dividido opiniones y Joana Vega-Biestro -de 42 años de edad- dio su punto de vista en Sale el Sol y eso hizo enojar a Ginny Hoffman.

A inicios de marzo, Alexa Hoffman hizo públicos 2 videos que eran pruebas contra Héctor Parra y Joanna Vega-Biestro manifestó que la joven se estaba exponiendo.

Este comentario hizo enfurecer a Ginny Hoffman, quien le envió un mensaje a Joanna Vega-Biestro para decirle que le daba “pena”.

Ginny Hoffman contactó a Joanna Vega-Biestro, para cuestionarla sobre por qué no se “quedaba tranquila” con las pruebas que su hija estaba demostrando.

“Ginny te lo respondo a ti a nivel personal, porque yo a Alexa siempre la he tratado como una víctimas. Están tan manoseado este caso que no se si es (víctima) de su papá o tuya”

Joanna Vega-Biestro confirmó que Alexa Hoffman es víctima, pero aún no sabe si de Héctor Parra o de su propia madre, Ginny Hoffman.

“Siempre me lo he cuestionado, porque ese es nuestro trabajo. La detención del señor se dio no con policías, con personas vestidas de civiles. La Fiscalía con sus peritos decía que no existía el abuso”

Joanna Vega-Biestro