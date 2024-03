Luego de que Alexa Hoffman compartió a medios de comunicación el video donde se muestra evidencia del abuso sexual que vivió por su padre, Héctor Parra, la joven explicó los sentimientos que esto le implicó.

Durante la marcha del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer 2024, Alexa Hoffman -de 51 años de edad- compartió en entrevista a De Primera Mano, lo que la impulsó a publicar los videos y sus sentimientos.

Y es que estos videos de su infancia con Héctor Parra -de 47 años de edad- formaron parte de la carpeta de evidencias y son por los que el actor tiene sentencia por corrupción de menores y ahora es juzgado por abuso sexual.

Desde el 7 de marzo, en los programas de espectáculos de Imagen Televisión, se mostraron dos de los videos en donde se mostraría que Héctor Parra abusó sexualmente de su hija Alexa Hoffman.

Sumado a ello, el De Primera Mano hizo un seguimiento de Alexa Hoffman en la marcha del 8 de marzo, donde expresó lo que vivió tras la revelación de los videos.

La joven compartió que tuvo alivio luego de mostrar los videos, mismos que fueron parte del motivo por el que jueces sentenciaron a Héctor Parra.

Explicó sentir que gracias a los videos mostrados “más gente está abriendo los ojos sobre mi casa”, situación que asegura la hace sentir más tranquila.

“Creo que cada vez hay más gente abriendo los ojos sobre mi caso, y eso me hace sentir, pues no feliz, porque no es algo como que me haga feliz, pero como que digo ¡ah! así se me quita un peso de encima”.

Alexa Hoffman, hija de Ginny Hoffman.