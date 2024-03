Héctor Parra tendría un secreto que Daniela Parra reveló y se relacionaría al caso de Alexa Hoffman; desde hace 2 años, se había mencionado este rumor.

El caso de Héctor Parra -de 47 años de edad- dio un giro inesperado, pues magistrados decidieron dictarle una nueva sentencia.

Posteriormente, Alexa Hoffman -de 21 años de edad- reveló videos donde, según las autoridades, confirmaron que hubo corrupción de menores.

Después de que Alexa Hoffman hiciera públicos 2 videos que fueron prueba en el caso contra Héctor Parra, Daniela Parra -de 26 años de edad- defendió a su papá.

Daniela Parra dio una entrevista en el canal Chisme No Like y fue cuestionada sobre la orientación sexual de su papá.

“Lo difamaba (Ginny Hoffman a Héctor Parra) cada entrevista que tenía oportunidad de decir, hablaba de la preferencia sexual de mi papá ¿Eso qué tiene que ver? (...) Eso a mí no me corresponde (decir la preferencia del actor) yo no hablo de eso”

Daniela Parra