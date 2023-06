Por primera vez, la actriz Ginny Hoffman -de 49 años de edad- compartió el cómo sobrelleva la “campaña de odio” que han creado contra ella y su hija Alexa Parra, por el caso con Héctor Parra.

A través que una plática que Ginny Hoffman tuvo con un grupo feminista que apoya la denuncia de Alexa Parra Hoffman -de 21 años de edad-, la actriz se pronunció al respecto.

Ginny Hoffman calificó como “muy difícil” lo que han tenido que pasar por la acusación contra Héctor Parra -de 47 años de edad-, pues incluso su familia le ha pedido irse de México.

A través de un video compartido por TikTok, donde Ginny Hoffman habla por videollamada en un conversatorio con un grupo feminista, reveló cómo han vivido la “campaña de odio”.

Esta vez fue la actriz quien tomó los micrófonos para hablar del caso tan mediático que se ha vuelto la denuncia de su hija Alexa Parra contra su padre Héctor Parra, sentenciado por corrupción de menores.

Ginny Hoffman llamó “campaña de odio”, lo que se ha construido contra ella y su hija luego de la denuncia a Héctor Parra.

Acusó de mensajes y llamadas amenazantes, e incluso contó que su familia materna -que reside en Estados Unidos- les han pedido irse de México, pues creen que no están seguras.

“Mi mamá de 83 años me habla llorando, me habla diciendo sálganse de México por favor, les van a hacer algo, las amenazas son diario a toda hora”.

Asimismo, compartió que en la actualidad Alexa Parra no asiste a la escuela de forma presencial, por miedo a que la vayan a revictimizar o amedrentar por el mediático caso.

Sumado a ello y pese a que Alexa Parra ya es una adulta, Ginny Hoffman dijo que por lo de Héctor Parra, su hija no sale sola a ningún lado.

“Cuando Alexa tiene que salir a hacer algo tiene que ir con alguien siempre, no va sola, a pesar de que ya tiene 21 años, me da pánico (...) Incluso toma sus clases en línea porque ir al escuela es un riesgo a que todo mundo la ataque, la revictimicen, la critiquen”.

Ginny Hoffman subrayó que esta “campaña de odio” es “muy difícil” y le ha traído una paranoia total.

Ginny Hoffman compartió lo que vive por la “campaña de odio” que se ha creado contra su hija y ella, pero también ahondó en cómo se dio cuenta del abuso de Héctor Parra.

La actriz contó que fue a los 14 años de Alexa Parra, que de repente quiso dejar de ver a su papá, Héctor Parra, pero ella creyó que se trataba de una pelea papá e hija.

Sin embargo, pasó su fiesta de 15 años y fue hasta los 16 años que Ginny Hoffman se dio cuenta que algo no estaba bien por una forma en que Alexa Parra se expresó del actor.

“A sus 15 años le pregunté si no iba a invitar a su papá y me dijo -no y no quiero que me hable. Decía comentarios muy ofensivos hacia su papá y yo siempre le enseñé a respetarlo, hasta que un día me lo dijo”.

Ginny Hoffman, actriz.