Durante una fiesta privada, Emma Coronel coincidió con reconocidas figuras del medio, destacando su encuentro con el cantante Gerardo Ortiz.

En entrevista con varios medios, Gerardo Ortiz calificó su encuentro con Emma Coronel como una convivencia amigable donde coincidieron con otros artistas y pudieron disfrutar de un ambiente festivo.

“Sí, logramos coincidir ahí pues con muchos amigos de la música también. Ahí estuvo Emma también y pues nada, contento de poder estar en este pues tipo de celebraciones y pues nada, no felicidades a mi compa Lonche por ese por ese logro” Gerardo Ortiz

Ante los cuestionamientos sobre las posibles repercusiones en la vida privada de Coronel por su baile junto a Roberto Tapia debido a su pasado, Gerardo Ortiz concluyó que ella es una mujer joven que merece la oportunidad de buscar su propia felicidad.

Gerardo Ortiz revela cómo fue su encuentro con Emma Coronel en fiesta de ‘Lonche de Huevito’

Gerardo Ortiz fue cuestionado sobre su encuentro con Emma Coronel durante el Ferrari Lonchefest, una fiesta privada en Los Ángeles organizada por el influencer ‘Lonche de Huevito’ en la que coincidieron varios exponentes del género regional mexicano.

Sin querer brindar muchos detalles de lo que pasó con la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Gerardo Ortiz calificó el encuentro como una celebración “muy divertida” entre amigos de la música.

“Estuvo muy divertida, la neta la pasamos muy bien y contentos, ¿no?, por los amigos” Gerardo Ortiz

Destacó que pasó un buen momento conviviendo con grandes artistas y es que logró cantar junto a Chuy Lizárraga para festejar el logro del anfitrión.

Lejos de alimentar controversias, Ortiz restó importancia a los comentarios generados y calificó la reunión simplemente como una convivencia amigable donde los artistas disfrutaron del ambiente festivo.

Gerardo Ortiz habla sobre el polémico video de Emma Coronel bailando junto a Roberto Tapia

Asimismo, Gerardo Ortiz fue cuestionado sobre video viral donde se observa a Emma Coronel bailando junto a Roberto Tapia.

Ante los cuestionamientos sobre las posibles repercusiones en la vida privada de Coronel debido a su pasado y por quién es, Gerardo Ortiz adoptó una postura de profundo respeto.

Gerardo Ortiz evitó las especulaciones y restó importancia a la polémica, enfocado en el ambiente festivo entre colegas.

“Sí, pues te diste cuenta ahí cómo la pasamos, cantamos. Ahí estuvo mi amigo Chuy Lizárraga también con su buena música y nos tocó cantar con él” Gerardo Ortiz

Sobre las posibles repercusiones, Gerardo Ortiz destacó que no cree que importé mucho su opinión sobre ese tipo de cosas.

Sin embargo, dejó en claro que Emma Coronel es una mujer joven que, al igual que cualquier persona, merece la oportunidad de buscar su propia felicidad y reconstruir su camino sin juicios ajenos.

“Bueno, pues no, no sé si cuenta mucho mi opinión, pues que es una mujer joven y pues la respeto mucho la verdad y pues creo que todos en el mundo tenemos una oportunidad de ser felices y de hacer nuestra vida” Gerardo Ortiz