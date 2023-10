Desde el primer momento, Galilea Montijo y Andrea Legarreta se han mostrado conmovidas por tragedia en Acapulco después del paso del huracán Otis.

Tras viralizarse las imágenes del devastador paso del huracán Otis, Galilea Montijo y Andrea Legarreta se mostraron muy preocupadas porque sus familias estaban en Acapulco, Guerrero.

Galilea Montijo -de 50 años de edad- incluso viajó a Acapulco para encontrarse con su hijo, quien se encontraba en Acapulco con Fernando Reina Iglesias.

¿Andrea Legarreta no tiene noticias de su papá? Llorando confirma que su familia está bien

Por su parte, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- compartió en sus redes sociales que ya se había reunido con su papá Juan Legarreta luego de los días de angustia que vivió.

Tras vivir de cerca la tragedia en Acapulco, Galilea Montijo y Andrea Legarreta piden no olvidarse de Acapulco y seguir ayudando, pues su recuperación va a tardar.

Galilea Montijo ha utilizado sus redes para compartir los mensajes de varias personas que todavía no se han podido comunicar con su familia tras el paso del huracán Otis.

El jueves 26 de octubre, Galilea Montijo abandonó el programa Hoy para viajar a Acapulco y desde allá transmitió la tragedia que están viviendo las personas.

Luego de haber estado en Acapulco, Galilea Montijo destacó que estando allá se dio cuenta que las personas no saben dónde se va a ofrecer la ayuda o dónde tienen que acudir.

“Muy importante que las autoridades le hagan saber sobre todo a la gente local dónde se está dando esa ayuda, porque al estar ahí la gente no sabe”

Galilea Montijo pidió que se pongan puestos de información donde las personas puedan acudir y que se les respondan sus dudas.

En su intervención, Galilea Montijo confesó que ella solo estuvo en las zonas cercanas al puerto de Acapulco, donde vivió la desesperanza de las personas.

Pero no se puede imaginar lo que se está viviendo en las zonas más alejadas del puerto de Acapulco.

Al borde del llanto, Galilea Montijo quiso resaltar la fortaleza de las personas de Acapulco; pues pese a la tragedia que están viviendo, ellos le señalaron que van a salir adelante.

“Reconocer la grandeza de esa gente, no tengo palabras para platicarles que a pesar de ese dolor que tiene la gente, a pesar de que lo han perdido todo material y muchos de ellos familiares, amigos, que te reciban con una sonrisa y que ellos te digan a ti vamos a salir de esta porque somos gente fregona, trabajadora y nos vamos a levantar”

En su intervención, Galilea Montijo resaltó que nunca se le va a olvidar lo que vivió en Acapulco, pues lo único que le pidieron las personas era un vaso con agua.

“Eso a mí nunca se me va a olvidar, lo único que piden es un vaso con agua”

Andrea Legarreta les pidió a las personas no olvidarse de Acapulco tras el paso del huracán Otis.

Andrea Legarreta recordó que la recuperación de Acapulco va a tomar tiempo, por lo que pidió no olvidarse de ellos y seguir ayudando.

En su intervención, Andrea Legarreta señaló que la recuperación en Acapulco va a llevar tiempo, pues todo quedó devastado.

“En verdad está absolutamente devastado, la gente trabaja en las tiendas que ya no están, hoteles que ya no están, en cada lugar que ya no está”

Andrea Legarreta