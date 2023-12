¿Por qué Galilea Montijo no está en el programa Hoy? Revelan que por tercera vez se enfermó de Covid-19.

En los últimos días el programa Hoy ha sufrido la baja de algunos de sus conductores principales, por lo que ha tenido que recurrir a presentadores invitados.

Aunque se había presentado con regularidad, Galilea Montijo alarmó a sus seguidores luego de que el último día que acudió al programa Hoy fue el martes 28 de noviembre.

En medio de rumores sobre su ausencia, los conductores del programa Hoy han preferido guardar silencio sobre la ausencia de Galilea Montijo -de 50 años de edad-.

Sin embargo, ya se reveló por qué Galilea Montijo no se ha presentado en el programa Hoy y no tiene nada que ver con algún proyecto laboral o vacaciones.

Este jueves 30 de noviembre Paul Stanley -de 38 años de edad- se mostró feliz de estar de regreso en el programa Hoy luego de unos días de ausencia.

En su regresó Paul Stanley confirmó que había estado enfermó e incluso reveló que desde la semana pasada se había sentido mal.

Paul Staley reveló que ya había dado negativo e incluso insinuó que Galilea Montijo se encontraba enferma.

Andrea Legarreta confesó que en estos momentos ya no se sabe si una persona tenía Covid-19, influenza o una simple gripa.

Aunque los conductores de Hoy no hablaron sobre la salud de Galilea Montijo, quien sí lo hizo fue Daniela Magún, integrante del grupo Kabah y que es compañera de la conductora en Netas Divinas.

Y es que Daniela Magún de esta manera explicó por qué Galilea Montijo no se encontraba presente en la grabación del programa especial por los 30 años del canal Unicable.

“Como saben, por cosas de la vida nos tocó estar aquí. Gali, como saben dio positivo a Covid-19″, declaró Daniela Magún.

Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre su contagio de Covid-19 y a través de sus redes sociales ha continuado con sus compromisos con algunas marcas, incluida su tienda de ropa.

En los videos, Galilea Montijo se escucha un poco ronca, pero se desconoce si estos fueron grabados con anterioridad.

Sin embargo, usuarios se han mostrado preocupados por el estado de salud de Galilea Montijo.

Y es que hace dos años Galilea Montijo compartió que como secuela del Covid-19 sufrió un derrame en el corazón y fue diagnosticada con pericarditis e hipertensión.

“Lo que me decía el cardiólogo es que después de muchos meses es cuando vienen esas inflamaciones. Hay que tomarse la presión, sobre todo, es un indicador de que algo pasa. Ahora resulta que soy también hipertensa, esa me la heredó mi mamá. Pericarditis y un pequeño derrame que no pasa nada, pero hay que atenderse con tanta secuela del Covid-19″

Galilea Montijo