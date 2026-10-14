Inés Gómez Mont sorprendió con el lanzamiento de Ley de Fuego, su primera novela para público adulto, en medio de los procesos judiciales que enfrenta en México.

La obra, definida por la exconductora como un thriller legal con elementos de suspenso y romance, marca una nueva etapa en su carrera como escritora tras la publicación de varios libros infantiles y familiares.

El estreno ocurre semanas después de que Interpol retirara las fichas rojas de búsqueda internacional en su contra y la de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Inés Gómez Mont debuta con la novela Ley de Fuego, un thriller legal

En medio de la compleja batalla judicial que enfrenta en México, Inés Gómez Mont lanza su primera novela titulada “Ley de Fuego”.

El impreso que la propia define como un thriller legal y de suspenso romántico, se suma a otros cuatro libros de corte infantil y familiar que la exconductora -de 43 años- publicó de manera independiente entre 2025 y 2026.

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El lanzamiento se da a dos semanas del retiro de las fichas rojas de búsqueda internacional contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por parte de la Interpol.

Acción que impidió que fueran deportados o trasladados a México desde Estados Unidos, donde se encuentran.

Ante esto, el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum, pidió formalmente a la Interpol explicaciones sobre el retiro de las alertas y la reactivación inmediata de las fichas rojas, además de insistir en un proceso de extradición.

“Estamos pidiendo su extradición. Pedimos reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga (Michelle Rojas)

¿De qué trata “Ley de Fuego” de Inés Gómez Mont?

A lo largo de 815 páginas, “Ley de Fuego” cuenta una historia de amor que se desarrolla en los círculos de alto poder en México.

Retrata la vida de Carlota Torres, una abogada penalista, perteneciente a una prominente dinastía jurídica, cuyo labor toma un camino inesperado cuando conoce a Emilio Zárate, un poderoso empresario acusado de liderar una sofisticada red criminal, a quien decide defender.

En su camino se enfrenta a Lorenzo Andrade, el Fiscal General de la República, con quien comparte una tensa rivalidad e historia familiar, pero además existe una atracción romántica que es difícil de ignorar, misma que pone en riesgo la lealtad a sus principios.

La obra se puede adquirir a través de plataforma Amazon por $518.35 pesos.