Inés Gómez Mont, exconductora de televisión, puso en venta su mansión al sur de la Ciudad de México (CDMX) por la cantidad de 60 millones de pesos.

La propiedad se vendería mediante un tercero debido al proceso y orden de aprehensión en su contra -y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga- por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al menos dos cateos de la FGR habrían sido el motivo por el cual Inés Gómez Mont decidió poner en venta su mansión en San Bartolo Ameyalco, alcaldía Álvaro Obregón.

¿Cómo es la mansión de Inés Gómez Mont?

La lujosa mansión de Inés Gómez Mont está ubicada en el Rancho San Francisco, en San Bartolo Ameyalco, alcaldía Álvaro Obregón, la cual cuenta tres mil metros cuadrados, mil de ellos de construcción.

La mansión de 60 millones de de pesos de Inés Gómez Mont también cuenta con:

Pisos y muros de mármol

Calefacción

Un gran jardín

Terraza con chimenea

Cochera techada

Cava subterránea

Cocina con isla

Cuatro recámaras con vestidores

Comedor

Cala formal e informal

Cuarto de servicio y de choferes

Lavandería

Estudio

Salón de juegos

Inés Gómez Mont vende su mansión; tiene orden de aprehensión vigente

Inés Gómez Mont estaría vendiendo su mansión en CDMX por 60 millones de pesos a través de un tercero mientras está vigente una orden de aprehensión en su contra, y contra su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La pareja mantiene una orden de aprehensión en México, aunque ya no de manera internacional debido a que la Interpol canceló su ficha de búsqueda internacional a finales de septiembre de 2026.

La ficha roja estuvo activa durante cinco años y ante la decisión de la Interpol, se espera que el gobierno mexicano vuelva a solicitarla.

Inés Gómez Mont vende su mansión por cateos de la FGR

Emilio Morales, colaborador de La Saga, reveló que la decisión de vender la mansión al sur de la CDMX se dio tras un segundo cateo debido al proceso vigente por parte de la FGR.

La propiedad se habría intentado vender en 63 millones de pesos en 2023 sin éxito y actualmente se retoma su oferta.