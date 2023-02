Galilea Montijo fue ofendida por un tipo y Consuelo Duval indignada lo llama “pendejo culero” por atacar de esa manera a la conductora del programa Hoy.

A pesar de que ha logrado convertirse en una de las conductoras más queridas de la televisión, Galilea Montijo -de 49 años de edad- también ha vivido momentos complicados por ser una figura pública.

Galilea Montijo confesó que mientras se encontraba colaborando para recibir la ayuda para los damnificados del temblor de septiembre de 2017, fue atacada por un hombre solo por ser una persona famosa.

Le ofendió tanto el comentario del hombre, que Galilea Montijo intentó probar que era mejor y podía ayudar más que él.

Gracias a su gran carisma, Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

Debido a su trabajo en el programa Hoy, Galilea Montijo ha logrado tener gran popularidad. Sin embargo, eso no siempre ha sido algo bueno.

En el programa ‘Netas Divinas’, Galilea Montijo confesó que una vez fue ofendida por un tipo cuando colaboró en el Estadio Azteca.

Galilea Montijo recordó que tras el temblor del 19 de septiembre del 2017, acudió al Estadio Azteca para recibir la ayuda para los damnificados.

Pero un hombre se le acercó para atacarla pues le señaló que ella no estaba ahí para ayudar a las personas sino para tomarse la foto nada más.

“De repente un chavo voltea y me dice: ‘Y tú con tus mamadas, nada más vienes a sacarte la foto’. Sentí tan feo que me dijera eso. Volteó y le digo: ‘Pues no sé si estoy haciendo bien o mal, pero al menos los que me siguen saben que aquí hay un centro de acopio, que grosero”

Galilea Montijo