Adal Ramones no quería decir qué fue a hacer a Televisa, pero Galilea Montijo lo echa de cabeza y revela que le quitó la conducción de uno de los programas que ella hacía.

Luego de que se fue a TV Azteca donde no pudo enganchar con la audiencia, Adal Ramones -de 61 años de edad- regresa a Televisa tras anunciar que será papá por cuarta ocasión.

Adal Ramones ha preferido guardar silencio sobre los detalles de su regreso a Televisa, pero Galilea Montijo no dudo en echarlo de cabeza y revelar el programa que conducirá.

Galilea Montijo -de 49 años de edad- confesó que Adal Ramones será el conductor de uno de los programas claves en su carrera, ¿será que se integra al programa Hoy?

Adal Ramones se convirtió en uno de los conductores más populares de Televisa gracias a su trabajo en el programa ‘Otro Rollo’.

Sin embargo, Adal Ramones sorprendió a sus seguidores al anunciar que llegaba a TV Azteca para conducir La Academia, uno de los programas más importantes de la televisora del Ajusco.

Después de conducir dos temporadas de La Academia, Adal Ramones participó en el show de concurso ‘Don’t, no lo hagas’ y ‘México tiene talento’, pero no logró tener el éxito que esperaba.

Tras cuatro años fuera, Adal Ramones decidió regresar a Televisa, la televisora que lo catapultó a la fama. Sin embargo, el conductor ha preferido guardar silencio sobre el programa en el que participará.

Al ser captado en las instalaciones de Televisa, Adal Ramones bromeó sobre los motivos por los que había acudido a la televisora.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Adal Ramones se negó hablar sobre el programa que conducirá y recordó que en este tiempo fuera de la televisión abierta trabajó en emisiones para plataformas digitales.

Adal Ramones señaló que nunca estuvo cerrado a regresar a la televisión abierta, pero no quiso mencionar más detalles.

Ante la insistencia de los reporteros, Adal Ramones puntualizó que ya se viene su regreso, aunque destacó que por el momento no podía decir más: “Me van a matar si sigues preguntando”.

Pese a que Adal Ramones no quiso dar detalles sobre su regreso a Televisa, Galilea Montijo lo echo de cabeza y reveló que conducirá un programa que ella hacía.

En entrevista con Edén Dorantes, Galilea Montijo señaló que por ahora no la han llamado para conducir otros programas que ya prepara Televisa.

Aunque Galilea Montijo es un rostro conocido del programa Hoy, también ha encabezado otros proyectos que han tenido gran éxito. Sin embargo la presentadora destacó que hasta el momento no ha sido solicitada.

Al ser cuestionada sobre si volverá a conducir el reality ‘Pequeños gigantes’, Galilea Montijo confesó que será Adal Ramones quien se encargue de esta emisión.

“El de los niños (Pequeños gigantes) lo va a conducir Adal Ramones, a mí no me han dicho nada. Para los que arrancaron ya no estuve. No sé nada”

Galilea Montijo