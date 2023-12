Así fue la épica reacción de Galilea Montijo al temblor del 7 de diciembre que la convirtió en la burla de sus compañeros del programa Hoy.

Minutos después de las 14:00 horas del 7 de diciembre, se registró un temblor con epicentro en el estado de Puebla, México, con una magnitud de 5.7.

El sismo fue perceptible con fuerza en la Ciudad de México (CDMX), por lo que muchos famosos no duraron en reaccionar a través de sus redes sociales.

Un día después del temblor, los conductores de Hoy hablaron sobre cómo lo habían vivido durante una grabación del matutino.

Sin embargo, los conductores de Hoy no dudaron en burlarse de Galilea Montijo -de 50 años de edad- por la manera en la que reaccionó al escuchar la alarma.

Aunque ella no fue la única conductora que había tenido una épica reacción y es que Tania Rincón habló sobre lo que hizo Raúl Araiza, de 59 años de edad.

El programa Hoy se está preparando para las vacaciones decembrinas de sus conductores y han empezado a grabar algunos programas.

Por lo que los conductores de Hoy se han tenido que quedar más horas para poder tener programas grabados cuando ellos descansen.

Sin embargo, en plena grabación, los conductores vivieron el sismo del 7 de diciembre, por lo que su reacción quedó registrada.

Durante la emisión del viernes 8 de diciembre, los conductores de Hoy hablaron sobre cómo habían vivido el 7 de diciembre.

Tras pasar el video donde mostraban cómo habían reaccionado al escuchar la alerta sísmica, los conductores no pudieron evitar burlarse de Galilea Montijo.

Y es que fue la primera que salió corriendo.

Por lo que al revivir el momento, Galilea Montijo se mostró apenada por su reacción.

Mientras que Arath de la Torre resaltaba que en la televisora habían salido en orden, Galilea Montijo reconoció que ella no lo había hecho.

Galilea Montijo confesó que a ella la ponen muy nerviosa los temblores y siempre sale deprisa.

“Yo no, yo trató de no empujar, no correr y no gritar, pero …”

Galilea Montijo