Gala Montes -de 24 años de edad- está más que lista para ponerse en la piel de Lucía Méndez e interpretarla en su serie.

Lucía Méndez -de 70 años de edad- desea plasmar su vida en una serie y tiene muy claro qué actrices le pueden “dar vida”.

Lucía Méndez quiere que Gala Montes la interprete en su serie, pues asegura que tienen parecido físico y a la joven actriz ya le urge ponerse en su piel.

Gala Montes se mostró encantada de poder interpretar a Lucía Méndez en su bioserie y llenó de halagos a la actriz.

La actriz se mostró impaciente, pues ella está más que lista para “ponerse en la piel” de Lucía Méndez.

Gala Montes expresó que Lucía Méndez es una gran mujer y mu talentosa, por lo que le halaga que un ícono como ella la quiera en su proyecto.

“Ya, que me diga para cuándo. ¿Cuándo va a pasar lucía Méndez? Claro, yo feliz. Me siento muy honrada, es un ícono en nuestro país, es una gran mujer, guapísima, talentosísima y por supuesto que me encantaría interpretarla”

Gala Montes