¿Gala Montes se deja ver sin cejas? Aparece con un nuevo look, pero genera polémica por su apariencia: unos la aman y otros la ven rara.

El nombre de Gala Montes -de 24 años de edad- se convirtió en tendencia, pero no por alguna diferencia con su mamá o hermana.

Sino porque sorprendió a sus seguidores con una nueva imagen en la que apareció sin cejas, la cual dividió las opiniones de sus fanáticos.

Gala Montes, actriz. (@GalaMontesddeoca)

Gala Montes aparece sin cejas y genera polémica en las redes sociales; unos la aman y otros la ven rara

En diversas ocasiones Gala Montes ha dejado claro que no tiene miedo de salirse de su zona de confort para incursionar en diferentes proyectos.

Sin embargo, Gala Montes no solo se refiere al nivel profesional, sino también en su look ya que no teme en jugar con su apariencia.

Así lo demostró Gala Montes al aparecer sin cejas, imagen que creó gran controversia en las redes sociales, ya que unos la aman y otros la ven rara.

“Galita preciosa, era el pelo, no las cejas”, “Te adelantaste a la noche de muertos, eso es en noviembre mija”, “Divina”, “Eres un icono belleza”, “Que hermosos ojos y ese outfit lo ameee”, “Quién dejó a mi terreneitor sola? Las cejas, estás hermosa”, “Que rara te ves”, “Estás irreconocible con esas cejas”, señalaron algunos usuarios.

¿Qué fue lo que se hizo Gala Montes? En realidad se quitó las cejas

Fue a través de una serie de fotografías que Gala Montes compartió su nueva apariencia con el mensaje: “X… igual nos vamos a morir”.

En las imágenes, Gala Montes lució un elegante atuendo en dos piezas de color negro que resaltaba su figura, sin embargo lo que llamó la atención fue su rostro.

Y es que Gala Montes sorprendió al aparecer sin cejas, por lo que muchos consideraron que se las había quitado.

Sin embargo, se trató de un proceso que daba la apariencia de que se había quitado todo rastro de sus cejas, lo que cambia el rostro por completo.

Gala Montes optó por teñirse las cejas de un tono claro haciendo parecer como si las hubiera depilado por completo.

Tras la polémica generada, Gala Montes compartió otras imágenes en las que ya aparecía con sus cejas normales.

Pero Gala Montes demostró que cuando se trata de moda no teme en experimentar creando looks auténticos, aunque le pueda generar críticas.