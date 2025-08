Gala Montes -de 24 años de edad- reveló que no teme quedarse sin trabajo de cantante o actriz.

Y es que Gala Montes ya aprendió a boxear para su pelea del 17 de agosto de 2025 en el Supernova: Orígenes.

Durante un encuentro con la prensa, Gala Montes reveló que no teme quedarse sin trabajo de cantante o actriz.

Pues a pesar de que la estén boicoteando en redes sociales, Gala Montes destacó que sabe preparar cafés y ya aprendió a boxear.

“A mí, así me boicoteen, me hagan, pues es lo único que sé hacer. Digo, sé hacer muchas otras cosas más, me quedan muy ricos los cafés, ya se boxear”

Gala Montes